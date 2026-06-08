Xi Jinping visita Corea del Norte y busca llevar la relación con Kim Jong-un a “nuevo nivel”

El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Corea del Norte en su primer viaje al extranjero de 2026, en una visita que busca reforzar la relación política, económica y diplomática con el gobierno de Kim Jong-un.

Durante décadas, China ha sido el principal aliado comercial de Pyongyang y uno de sus respaldos más relevantes frente a las sanciones internacionales que pesan sobre Corea del Norte.

La visita ocurre en un momento de alta actividad diplomática para Pekín, luego de que Xi recibiera recientemente en la capital china a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.

A su llegada al aeropuerto, Xi y su esposa, Peng Liyuan, fueron recibidos por Kim Jong-un y Ri Sol Ju, en una ceremonia con alfombra roja, soldados y banderas de ambos países en calles de la capital norcoreana.

¿Qué propuso Xi Jinping a Corea del Norte?

Durante las conversaciones celebradas este lunes 8 de junio, Xi Jinping afirmó que China está dispuesta a trabajar con Corea del Norte para llevar la relación bilateral a un “nuevo nivel”.

De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, el mandatario chino presentó cuatro propuestas para ampliar los vínculos entre ambos países. La primera consiste en mantener intercambios de alto nivel y reforzar los contactos en diplomacia, aplicación de la ley y asuntos militares.

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El segundo eje busca elevar la cooperación en comercio, agricultura, construcción, ciencia, tecnología, atención médica y salud. Xi también planteó aprovechar la reapertura de pasos fronterizos, así como la reanudación de vuelos civiles y trenes internacionales de pasajeros entre ambas naciones.

China busca ampliar coordinación estratégica con Pyongyang

La tercera propuesta de Xi está enfocada en estrechar los vínculos entre los pueblos mediante cooperación en educación, cultura, deportes y otros sectores.

Como cuarto punto, el presidente chino llamó a fortalecer la coordinación estratégica bajo el principio de “equidad y justicia”, concepto con el que Pekín promueve una gobernanza internacional más equilibrada desde su perspectiva.

Chinese President Xi Jinping has arrived in Pyongyang for a landmark state visit, marking his first trip to North Korea in seven years#XiJinping #KimJongUn #NorthKorea #China #Pyongyanghttps://t.co/eONP0zf0zf — News18 (@CNNnews18) June 8, 2026

La visita confirma la relevancia que Corea del Norte mantiene dentro de la política exterior china. Para Pyongyang, el respaldo de Pekín sigue siendo clave en materia económica y diplomática, mientras que para China la relación con Kim Jong-un funciona como un elemento estratégico en Asia Oriental.

El encuentro también envía un mensaje geopolítico en un contexto marcado por tensiones regionales, sanciones internacionales y competencia entre potencias.

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