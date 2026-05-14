México y Corea del Sur crean diálogo estratégico ante revisión del T-MEC y tensiones arancelarias

México y Corea del Sur acordaron establecer un diálogo estratégico de alto nivel y un grupo de trabajo para modernizar su relación comercial, en medio de la revisión del T-MEC y de un entorno global marcado por nuevas tensiones arancelarias.

El acuerdo fue anunciado tras una reunión en la Ciudad de México entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de Corea del Sur, Yeo Han-koo.

De acuerdo con la declaración conjunta, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de construir un marco más formal para fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación económica bilateral.

Corea del Sur busca proteger inversiones en México

Uno de los temas centrales del encuentro fue el impacto que podrían tener los cambios comerciales en América del Norte sobre empresas coreanas instaladas en México.

Corea del Sur es uno de los socios asiáticos más relevantes para el país, especialmente en sectores como automotriz, electrónica, autopartes, baterías, semiconductores, electromovilidad e inteligencia artificial.

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Muchas de estas compañías utilizan a México como plataforma de exportación hacia Estados Unidos bajo las reglas del T-MEC, por lo que cualquier ajuste en el tratado podría modificar costos, reglas de origen o condiciones de acceso al mercado.

Revisión del T-MEC y aranceles, puntos clave

Ebrard y Yeo Han-koo también abordaron el reciente incremento arancelario implementado por México y su posible efecto en el comercio bilateral.

Ambos funcionarios acordaron trabajar para minimizar disrupciones y atender dificultades prácticas que puedan enfrentar las empresas.

Declaración Ministerial Conjunta

(12 de mayo de 2026, Ciudad de México)



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Además, pactaron fortalecer consultas para que los intereses de las inversiones coreanas sean considerados durante el proceso de revisión del T-MEC.

El acercamiento ocurre mientras México busca diversificar sus relaciones económicas con Asia y Europa, atraer inversión tecnológica y reducir riesgos derivados de la dependencia comercial con Estados Unidos.

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