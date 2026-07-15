Francia aprueba la muerte asistida para pacientes con enfermedades incurables; ley irá a revisión constitucional

Francia dio un paso decisivo hacia la legalización de la muerte asistida después de que la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 15 de julio una reforma dirigida a pacientes adultos con enfermedades graves e incurables.

El proyecto obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra, además de 29 abstenciones, tras varios años de discusión política, médica y social. Aunque el texto recibió la aprobación definitiva del Parlamento, todavía deberá superar la revisión del Consejo Constitucional antes de entrar en vigor.

El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que remitirá la legislación a la máxima autoridad constitucional francesa, que podrá validarla, formular reservas sobre algunos artículos o declarar inválidas determinadas disposiciones.

¿Quiénes podrán solicitar la muerte asistida en Francia?

La nueva legislación reserva este derecho a personas mayores de 18 años, francesas o residentes legales, que padezcan una enfermedad grave e incurable en una fase avanzada o terminal.

El paciente deberá experimentar sufrimiento físico o psicológico constante que no responda a los tratamientos disponibles o que considere insoportable después de rechazar o suspender un procedimiento médico.

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También tendrá que expresar su voluntad de manera libre, informada y sin presiones externas, además de conservar la capacidad de discernimiento al momento de presentar y confirmar su solicitud.

¿Cómo será el procedimiento para acceder a la muerte asistida?

Un médico deberá revisar el caso y consultar al menos a otro profesional de la salud y a un integrante del equipo encargado de atender al paciente. La legislación contempla un periodo mínimo de reflexión y exige que la persona confirme su decisión antes de recibir la sustancia.

Como regla general, el propio paciente deberá administrarse el medicamento. Cuando una limitación física le impida hacerlo, podrá intervenir un médico o un enfermero.

La persona conservará el derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento. Los profesionales de la salud también podrán negarse a participar por razones de conciencia, aunque deberán orientar al paciente hacia otro especialista.

Macron celebra la aprobación de la reforma

El presidente Emmanuel Macron agradeció a los legisladores el desarrollo de un debate que calificó como respetuoso y recordó que la apertura de este proceso formó parte de sus compromisos políticos.

La propuesta recibió respaldo mayoritario de legisladores de izquierda y de integrantes del bloque presidencial, mientras sectores de derecha, extrema derecha y organizaciones médicas expresaron objeciones por los posibles riesgos para personas vulnerables.

La proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir est adoptée.



Sur cette question aussi intime que grave, qui touche à la vie, à la souffrance et à la dignité, une seule méthode était possible : prendre le temps de l’écoute, du dialogue et du débat.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 15, 2026

El texto avanzó pese a los rechazos previos del Senado y a la falta de acuerdo entre ambas cámaras. La Asamblea Nacional tuvo la última palabra dentro del proceso legislativo.

En caso de obtener la validación constitucional y ser promulgada, Francia se incorporará al grupo reducido de países europeos que permiten alguna forma de eutanasia o suicidio médicamente asistido.

IO