Yucatán reporta crecimiento en cruceros, vuelos e inversión turística durante 2026

Con la participación de representantes de los sectores público, privado, académico y social, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo Consultivo Estatal de Turismo (CCET), espacio de análisis y planeación orientado a fortalecer el desarrollo turístico de Yucatán.

En representación del Gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, encabezó la sesión, en la que se presentó un balance del comportamiento de la actividad turística durante el primer semestre de 2026, así como los avances del programa anual de trabajo y las prioridades para los próximos meses.

El titular de Sefotur señaló que, aunque indicadores como la llegada de turistas con pernocta y la ocupación hotelera enfrentan un escenario complejo en los ámbitos internacional, nacional y estatal, el sector muestra avances relevantes en otros rubros estratégicos que confirman el fortalecimiento de la actividad turística en la entidad.

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Durante la reunión se destacó el crecimiento de indicadores clave. De enero a mayo de 2026, Yucatán recibió 85 cruceros con 252,121 pasajeros, cifra superior al mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 79 embarcaciones con 220,136 pasajeros.

En materia de conectividad aérea, Sefotur reportó un movimiento de 1 millón 702 mil 032 pasajeros entre enero y mayo, lo que representa un incremento de 9.9% respecto al mismo periodo de 2025.

El turismo de reuniones también mostró un desempeño positivo, al registrar 86 eventos con la participación de 31,205 asistentes, equivalente a un crecimiento de 37.6% en comparación con el año anterior.

En el rubro de inversión, se informó que, de octubre de 2024 a junio de 2026, el Programa de Atracción de Inversiones Turísticas ha consolidado 82 proyectos de inversión privada, con un monto superior a 11,311 millones de pesos, y ha generado 14,854 empleos directos e indirectos.

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Del total de proyectos, el 40% se concentra en Mérida y el 60% en municipios del interior del estado, lo que refleja un desarrollo turístico con mayor alcance territorial.

Asimismo, se resaltó la proyección internacional alcanzada por Yucatán con su presencia en la Guía Michelin México 2026, donde el estado obtuvo un reconocimiento histórico con 12 restaurantes distinguidos, que en conjunto suman tres estrellas Michelin, una Estrella Verde, tres reconocimientos Bib Gourmand, dos premios especiales y seis recomendaciones.

Durante la sesión, integrantes del Consejo intercambiaron análisis, propuestas e inquietudes para fortalecer la competitividad del destino, mediante un ejercicio de diálogo permanente entre autoridades, empresas, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

El plan de trabajo para 2026 contempla acciones enfocadas en tres ejes estratégicos: Desarrollo Turístico Sostenible, Promoción Turística e Inteligencia Turística, orientados a consolidar un crecimiento ordenado, competitivo y con beneficios para las comunidades yucatecas.