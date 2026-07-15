¡Por segunda vez! Balean vivienda en Ciudad del Carmen y desatan pánico durante la madrugada

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró durante la madrugada de este miércoles en la colonia Santa Rosalía, luego de que vecinos reportaran múltiples detonaciones de arma de fuego sobre la calle Vicente Guerrero, en la esquina con la avenida Corregidora.

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Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Estatal, quienes confirmaron que una vivienda presentaba impactos provocados por disparos de arma de fuego. Sin embargo, tras realizar un recorrido en la zona, no fue posible localizar casquillos percutidos ni otros indicios balísticos sobre la vía pública.

Como parte del protocolo, las autoridades acordonaron el área y cerraron temporalmente la circulación vehicular mientras arribaban peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos al área de Delitos de Alto Impacto, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar el móvil de la agresión.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, ya que los disparos únicamente causaron daños en la fachada del inmueble.

De acuerdo con testimonios de vecinos, esta sería la segunda ocasión en que la misma vivienda es blanco de un ataque armado, por lo que las autoridades ya investigan si ambos hechos guardan relación. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido.

JGH