Reportan nuevo caso de mortandad de abejas en Hopelchén; mueren 30 colmenas por presunto envenenamiento

Esta mañana de miércoles se reportó un nuevo caso de mortandad de abejas en el ejido de San Francisco Suc Tuc, al oeste del municipio de Hopelchén, colindante con el municipio de Campeche. La posible causa sería el envenenamiento por fumigación con plaguicidas.

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De acuerdo con datos recabados, el señor José del Carmen Chí Chí llegó a su apiario, ubicado a más de 16 kilómetros de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, en los límites con el municipio de Campeche, cerca de los campos menonitas de Sierra Verde.

Al llegar observó que 30 colmenas de abejas estaban sufriendo bajas, pues los insectos se encontraban muriendo y los pocos que permanecían con vida ya no tenían fuerza ni para volar.

Tras revisar sus colmenas, detectó que la posible causa fue el envenenamiento derivado de la fumigación de diversos cultivos cercanos, presuntamente por el uso intensivo de plaguicidas.

De inmediato regresó a la comunidad y notificó a su familia lo ocurrido, así como a las autoridades del poblado, quienes le sugirieron acudir ante las instancias correspondientes.

Es preciso destacar que este es el segundo caso de mortandad de abejas registrado en menos de un mes en ese ejido chenero. Anteriormente, el productor José Manuel Poot Chán también reportó la muerte de 30 colmenas, presuntamente por envenenamiento relacionado con fumigaciones en predios cercanos a la colonia menonita de Sierra Verde.

Por otro lado, habitantes de San Francisco Suc Tuc señalaron que ambos apiarios afectados llevan más de 50 años establecidos en esa zona, la cual anteriormente era monte virgen. Indicaron que los menonitas de la colonia Sierra Verde comenzaron a llegar recientemente y adquirieron grandes extensiones de tierra para desarrollar agricultura industrial, tras realizar el cambio de uso de suelo.

Los pobladores consideran que el uso de plaguicidas en cultivos de maíz, sorgo y soya, entre otros, estaría afectando al sector apícola con la muerte de abejas. No obstante, esa presunta relación deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante las investigaciones correspondientes.

JGH