Parece una playa tranquila, pero es uno de los lugares más peligrosos para nadar en Yucatán

Con el inicio de la temporada vacacional de verano, las autoridades de Seguridad reforzaron la vigilancia en la bocana del puerto de abrigo de Chuburná, uno de los puntos considerados de mayor riesgo, por sus fuertes corrientes submarinas.

Elementos de la Policía Municipal de Progreso, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Cruz Roja informaron que mantienen operativos permanentes, principalmente durante los fines de semana, para impedir que bañistas ingresen a esta zona, donde está estrictamente prohibido nadar por el peligro que representa.

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Aunque el playón de Chuburná Puerto es uno de los destinos favoritos por la amplitud de sus arenales y su entorno prácticamente virgen, las autoridades recordaron que la bocana no forma parte de las áreas seguras para actividades recreativas acuáticas.

Como se informó, el Operativo Vacacional de Verano 2026 incluye realizar recorridos preventivos, labores de orientación a visitantes y vigilancia constante. Además, permanecen instalados señalamientos que advierten del riesgo y la prohibición de ingresar al agua en ese punto.

La zona sólo puede utilizarse para actividades de pesca, respetando las medidas de seguridad.

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Miguel Cervantes, pescador de Chuburná Puerto, señaló que la mayoría de los incidentes ocurren por exceso de confianza, desafíos o el consumo de alcohol.

“Muchas personas creen que el agua está tranquila y no representa peligro, pero debajo existen corrientes muy fuertes que pueden arrastrar en segundos a cualquier persona. Incluso han movido vehículos que han caído al agua”, comentó.