Ataques de Estados Unidos golpean aeropuerto, puentes y estación de tren en Irán; ¿cuál es el saldo mortal?

Letales bombardeos estadounidenses nocturnos golpearon un aeropuerto, una estación de tren en la ciudad portuaria de Bandar Abás y dos puentes en el sur de Irán cerca del estrecho de Ormuz, informaron medios estatales iraníes durante este viernes.

El ejército estadounidense había anunciado una nueva salvación de ataques contra Irán el jueves, por sexta noche consecutiva.

Noticia Destacada Irán amenaza con destruir infraestructura regional si Estados Unidos vuelve a atacar su territorio

"Se escucharon tres explosiones alrededor del aeropuerto y al menos un proyecto del enemigo estadounidense impactó en el aeropuerto de Iranshahr", en el sureste, señaló la televisión estatal IRIB en Telegram.

"Hace unos minutos, la estación ferroviaria de Bandar Abás fue atacada por el enemigo estadounidense. Según este informe, dos iraníes resultaron heridos en el ataque", informó la agencia de noticias Mehr en Telegram.

Consecutive explosions in Bushehr and Bandar Abbas. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 16, 2026

Un reporte oficial habló de ataques aéreos contra dos puentes en la provincia de Hormozgán y citando la agencia IRNA, en dónde se señaló que dos personas habían muerto y cuatro resultaron heridas.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron el pasado 7 de julio tras ataques contra buques en el Golfo, atribuidos a la república islámica.

Noticia Destacada Trump amenaza a Irán con un ataque masivo si intentan asesinarlo: “Hay mil misiles listos”

Los bombardeos llevados a cabo desde entonces no tienen precedentes desde el alto el fuego de abril y socavan los esfuerzos diplomáticos para poner fin de manera duradera al conflicto.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal