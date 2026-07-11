Trump amenaza a Irán con un ataque masivo si intentan asesinarlo: “Hay mil misiles listos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó nuevamente el tono de sus declaraciones contra Irán al asegurar que existen “mil misiles armados y preparados” apuntando hacia la República Islámica en caso de que el gobierno iraní intente asesinarlo.

A través de una publicación en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que ordenó una respuesta militar contundente si Teherán ejecuta o intenta ejecutar cualquier plan en su contra.

“Hay mil misiles armados y preparados y apuntados hacia la República Islámica de Irán”, escribió Trump, al tiempo que aseguró que otros miles más serían lanzados inmediatamente después en un eventual escenario de ataque.

Ordenó al Pentágono responder con fuerza

El republicano detalló que las instrucciones dadas al Ejército estadounidense contemplan “destruir totalmente” diversas zonas de Irán si se concreta cualquier atentado en su contra. Incluso, señaló que dicha orden permanecerá vigente durante un año y podría ser extendida.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que surgieran versiones de prensa que señalan que Israel habría alertado a Washington sobre un supuesto plan iraní para asesinar al presidente estadounidense.

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En una entrevista reciente con el diario The New York Post, Trump reiteró que autorizó al Pentágono a preparar una ofensiva militar de gran escala en caso de que se produzca un atentado relacionado con la República Islámica.

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a escalar

Pese a sus declaraciones, Trump reconoció que no existe evidencia de un complot inminente, aunque insistió en que Irán lo ha considerado un objetivo desde hace años.

La advertencia se da en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, marcada por enfrentamientos militares recientes y el deterioro del alto al fuego que ambas partes habían mantenido en las últimas semanas.

Las nuevas declaraciones del presidente estadounidense vuelven a colocar a Medio Oriente en el centro de la atención internacional y aumentan la preocupación por una posible escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, cuyas relaciones atraviesan uno de sus momentos más delicados en los últimos años.

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