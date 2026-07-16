Esposa del presidente de España irá a juicio con jurado por tráfico de influencias y malversación; recuperará su pasaporte

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó que continúe el procedimiento con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El tribunal estimó parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas, por lo que descartó que Gómez sea juzgada por apropiación indebida y corrupción en los negocios privados. El juez instructor Juan Carlos Peinado había planteado inicialmente que enfrentara el proceso por cuatro delitos.

La resolución también dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez. Ambas recuperarán sus pasaportes y ya no tendrán que comparecer cada 15 días ante el juzgado, aunque deberán permanecer localizables durante el procedimiento.

¿Por qué Begoña Gómez será juzgada por tráfico de influencias?

Los magistrados consideraron verosímil investigar si Gómez utilizó la posición derivada de su matrimonio con Pedro Sánchez para obtener y dirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

El tribunal señaló que el vínculo con la máxima autoridad del Gobierno puede ejercer, bajo determinadas circunstancias, una influencia suficiente para configurar el delito. La investigación analiza la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y las relaciones profesionales desarrolladas desde ese espacio académico.

La Audiencia ordenó al juez Peinado redactar un nuevo auto que limite el procedimiento a los delitos avalados por el tribunal.

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¿En qué consiste la acusación por malversación?

El segundo delito está relacionado con el desarrollo de una herramienta digital vinculada con la cátedra. La Audiencia descartó la apropiación indebida porque el objeto investigado es un bien intangible y porque esa figura penal se aplica sobre patrimonios privados.

Sin embargo, consideró que los hechos pueden analizarse como malversación ante la posible utilización de fondos y recursos públicos para financiar un proyecto destinado a un uso personal o privado.

Cristina Álvarez, asesora de Gómez, seguirá en el procedimiento únicamente por este delito. El empresario Juan Carlos Barrabés quedó fuera del juicio con jurado, aunque continuará bajo investigación en una pieza relacionada con adjudicaciones de contratos públicos.

Gobierno de Pedro Sánchez denuncia una “causa política”

La investigación comenzó en abril de 2024 después de una denuncia presentada por Manos Limpias, basada inicialmente en informaciones publicadas por medios de comunicación.

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La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación vinculados con su actividad en una cátedra de… pic.twitter.com/7g2d2Dnak1 — Clarín (@clarincom) July 16, 2026

Tras conocerse la resolución, fuentes del Gobierno español reiteraron la inocencia de Begoña Gómez y sostuvieron que el procedimiento responde a una causa política sustentada en acusaciones falsas.

La decisión de la Audiencia no representa una condena, sino la continuación del proceso judicial. Corresponderá al jurado evaluar las pruebas y determinar si existe responsabilidad penal en los dos delitos que permanecen abiertos.

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