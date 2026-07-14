Señalamientos de corrupción y autopromoción rodean la aspiración de Pablo Bustamante a la alcaldía de Cancún

Pablo Bustamante Beltrán, secretario de Bienestar del Gobierno del Estado, es uno de los aspirantes a la presidencia municipal de Benito Juárez en el próximo proceso electoral. Su nombre aparece en las preferencias internas, pero su trayectoria —de regidor y síndico en Benito Juárez a funcionario estatal— está marcada por señalamientos de involucramiento en el llamado “cártel del despojo”, acusaciones de corrupción, millonarios gastos en autopromoción y reclamos por los resultados en programas sociales. En el municipio, su proyección genera escepticismo entre sectores ciudadanos que cuestionan la transparencia de su gestión.

Bustamante Beltrán, licenciado en Derecho con estudios de maestría en Administración Pública, inició su carrera como regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Posteriormente fue síndico municipal y dirigente del PVEM en la entidad. Como funcionario, asumió la Secretaría de Desarrollo Social (hoy de Bienestar), con responsabilidad sobre programas dirigidos a la población vulnerable, consolidándose como operador político ligado a las estructuras de su partido y de Morena.

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Su paso por Benito Juárez ha sido cuestionado por un impacto limitado en temas de juventud, medio ambiente y control de recursos. Críticos señalan que, pese a ocupar posiciones clave, no generó transformaciones visibles en colonias populares ni una fiscalización rigurosa de la administración municipal.

Al frente de la Secretaría de Bienestar, su gestión también enfrenta cuestionamientos. Pese a los presupuestos asignados, persisten rezagos en la entrega efectiva de apoyos, trabas burocráticas y quejas por insuficiencia en zonas de alta vulnerabilidad. Organizaciones civiles denuncian que las asambleas territoriales generan visibilidad al funcionario, pero los indicadores de reducción de la pobreza no reflejan avances proporcionales al gasto ejercido.

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Los señalamientos más graves lo vinculan al "cártel del despojo", una red de irregularidades inmobiliarias y fraudes. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició investigaciones en 2021 sobre estos esquemas, relacionándolo con presuntos despojos a la población. A esto se suman las acusaciones públicas de Jorge Brizuela, quien lo señaló de haber recibido 15 millones de pesos cuando era dirigente partidista para el proceso electoral de 2022.

Bustamante también ha sido criticado por no cumplir con la política de austeridad, al difundirse en redes sociales viajes costosos, como su compromiso matrimonial en Mazatlán o traslados a Disney, lo que detonó cuestionamientos sobre su agenda pública. Otro aspecto controvertido son los millonarios gastos en publicidad personal para ensalzar su figura como gestor cercano, estrategia que contrasta con las necesidades no atendidas en los programas sociales.

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Su aspiración genera tensiones internas en el partido, donde su cercanía con el poder estatal es vista como una ventaja indebida frente a otros cuadros que reclaman una renovación genuina.

La radiografía de Pablo Bustamante Beltrán revela a un funcionario con un historial cargado de señalamientos por despojos, presunta corrupción y gastos excesivos en imagen. En un entorno donde convergen el turismo de masas y la desigualdad social, su proyección plantea dudas profundas sobre si representa una opción de gobernabilidad real o la continuidad de prácticas cuestionadas en el municipio más importante de Quintana Roo.