Ganaderos de Chihuahua refuerzan medidas por gusano barrenador tras primer caso; temen impacto en exportaciones a Estados Unidos

La confirmación del primer caso de gusano barrenador del ganado en el estado de Chihuahua ha encendido las alertas entre productores pecuarios, especialmente en Ciudad Juárez, donde ganaderos y lecheros comenzaron a reforzar las acciones preventivas para evitar la propagación de esta plaga que amenaza la actividad agropecuaria y el comercio internacional.

El caso fue confirmado hace unos días por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), luego de detectar la presencia del parásito en un becerro ubicado en el municipio de Hidalgo del Parral, lo que convirtió a Chihuahua en una de las entidades más recientes en registrar la enfermedad.

La noticia ha generado preocupación en un estado donde la ganadería representa una actividad estratégica, particularmente por el riesgo de nuevas restricciones a las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, mercado fundamental para los productores de la región.

Productores intensifican fumigación y vigilancia del ganado

Tras el reporte oficial, los establos lecheros de Ciudad Juárez incrementaron los protocolos de bioseguridad para proteger a sus animales. Entre las principales acciones destacan la fumigación constante con insecticidas, la revisión diaria del ganado y la atención inmediata de cualquier herida que pueda convertirse en un punto de infestación para la mosca responsable del gusano barrenador.

José Alfonso Prieto Rodríguez, productor lechero de la región, explicó que el sector trabaja bajo estrictas medidas preventivas para reducir al máximo el riesgo de contagio.

Noticia Destacada En Campeche hay 18 contagios activos de gusano barrenador

Detalló que cualquier lesión en las reses es tratada de inmediato mediante cicatrizantes y desinfectantes, ya que las heridas abiertas representan el principal sitio donde la mosca deposita sus huevos, dando origen a las larvas que provocan la enfermedad.

Además de la fumigación, los productores han reforzado la limpieza de corrales, eliminado acumulaciones de estiércol y reducido zonas con humedad, condiciones que favorecen la proliferación de insectos.

Temen pérdidas económicas y afectaciones al empleo

Los ganaderos advirtieron que un eventual incremento de casos no solo tendría consecuencias sanitarias, sino también económicas.

Una res infectada disminuye considerablemente su producción de leche debido al estrés y las complicaciones derivadas de la infestación, lo que impacta directamente la rentabilidad de las unidades de producción.

Trabajadores del sector señalaron que una expansión de la plaga también pondría en riesgo cientos de empleos relacionados con la actividad ganadera, además del suministro de productos lácteos como queso, crema, requesón y suero.

Pese a la preocupación, los productores insistieron en que el gusano barrenador no representa un riesgo para el consumo humano de carne o leche, ya que la afectación se limita al animal.

Chihuahua se suma a los estados con presencia de la plaga

Con este caso, Chihuahua dejó de formar parte del reducido grupo de entidades donde aún no se había detectado el gusano barrenador. De acuerdo con el reporte epidemiológico de Senasica, la plaga ya tiene presencia en 27 de los 32 estados del país.

Hasta el corte más reciente, México registra mil 951 casos activos, concentrándose principalmente en Yucatán, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

Inician acciones para contener el gusano barrenador tras su detección en Parral



Autoridades estatales pusieron en marcha labores de saneamiento, vigilancia e inspección en la zona donde fue confirmado el caso.https://t.co/UetUgmjFBo pic.twitter.com/oOy29WGKXH — PRO Chihuahua (@PRO_Chihuahua) July 17, 2026

Especialistas del sector agropecuario han advertido que contener la expansión del insecto resulta fundamental para evitar mayores pérdidas económicas.

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Jorge Esteve Recolons, señaló previamente que el costo de controlar la plaga en etapas tempranas habría sido muy inferior a las pérdidas acumuladas que hoy enfrenta la industria ganadera.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene cerrados sus puertos fronterizos para la importación de ganado mexicano debido al riesgo sanitario, una medida vigente desde noviembre de 2024 y que continúa generando incertidumbre entre los productores del norte del país.

IO