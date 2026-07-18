Desaparece adolescente de 15 años en Escárcega; Fiscalía pide apoyo ciudadano

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) activó una ficha de búsqueda para localizar a Gael Verónico Díaz, un adolescente de 15 años de edad, reportado como desaparecido en el municipio de Escárcega.

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De acuerdo con la información difundida por la autoridad, el menor fue visto por última vez el viernes 17 de julio, cuando se encontraba en su domicilio ubicado en la comunidad de Matamoros, perteneciente a ese municipio. Desde entonces, se desconoce su paradero.

Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo color azul, pantalón de mezclilla azul y sandalias.

Como señas particulares, la Fiscalía informó que Gael es de estatura alta, complexión delgada, tez morena, cabello negro y ondulado, además de tener el rostro alargado.

La FGECAM solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con el paradero del adolescente. Quienes cuenten con datos que contribuyan a su localización pueden comunicarse al teléfono (981) 811-9400.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición, mientras continúan las acciones de búsqueda.