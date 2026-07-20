Hutíes declaran bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y elevan tensión en el mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este lunes 20 de julio un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, medida que entró en vigor de forma inmediata y que elevó el riesgo de una nueva confrontación en el mar Rojo.

El portavoz militar del movimiento, Yahya Sarea, presentó la decisión como una respuesta al bloqueo que Riad mantiene sobre los territorios controlados por los insurgentes. Sin embargo, no explicó qué embarcaciones serán consideradas objetivos ni cómo se aplicará el embargo.

¿Por qué los hutíes declararon un bloqueo contra Arabia Saudita?

Sarea acusó al Gobierno saudita de restringir durante años la entrada de productos, ayuda humanitaria y vuelos hacia las zonas de Yemen bajo control hutí. El grupo afirmó que la nueva medida responde a una política de “ojo por ojo” y advirtió que cualquier acción militar adicional tendrá una respuesta “integral y decisiva”.

La tensión aumentó después del ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, capital controlada por los hutíes. El bombardeo tenía como objetivo impedir el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación del movimiento desde Teherán.

Los hutíes atribuyeron la operación a Arabia Saudita y respondieron con misiles y drones contra el aeropuerto de Abha, ubicado en territorio saudita. El intercambio representó uno de los episodios de mayor tensión entre ambas partes desde la tregua alcanzada en 2022.

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Bloqueo hutí amenaza rutas comerciales y energéticas

La declaración genera preocupación por las posibles consecuencias sobre la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandab, una ruta estratégica que conecta el golfo de Adén con el canal de Suez.

Los hutíes atacaron más de 100 embarcaciones comerciales entre 2023 y principios de 2025, como parte de sus acciones relacionadas con la guerra en Gaza. La nueva amenaza podría afectar buques vinculados con Arabia Saudita, aunque el grupo no ha detallado todavía el alcance de su operación naval.

🔴 #AHORA | Los rebeldes hutíes de Yemen declararon un embargo marítimo total contra Arabia Saudita y advirtieron que atacarán cualquier buque saudí, asegurando estar preparados ante cualquier "acto estúpido que cometa el imprudente enemigo". pic.twitter.com/S6ZLdUthcu — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 20, 2026

Escalada pone en riesgo la tregua en Yemen

La guerra civil comenzó en 2014, después de que los hutíes tomaron Saná. Arabia Saudita intervino un año después al frente de una coalición que apoyó al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Una tregua impulsada por la ONU en abril de 2022 redujo los enfrentamientos a gran escala, pese a que expiró formalmente meses después. El nuevo intercambio de ataques amenaza ese periodo de relativa calma y puede profundizar la crisis humanitaria que afecta a millones de personas en Yemen.

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