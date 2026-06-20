Donald Trump propone renombrar a ICE como “NICE”; genera polémica en redes y debate político en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva controversia política tras publicar un mensaje en su red social Truth Social, en el que propuso modificar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para añadirle una “N” y convertirlo en “NICE”.

La declaración ha provocado debate inmediato en medios de comunicación, redes sociales y círculos políticos, al tratarse de una agencia clave en la política migratoria estadounidense.

Críticas a medios y defensa de agentes de ICE

En su publicación, Trump acusó a los medios de comunicación de haber “abusado” de ICE a niveles sin precedentes, calificando a sus agentes como “patriotas que trabajan duro en un entorno hostil”.

Además, atribuyó parte de esa hostilidad a sectores del Partido Demócrata y a lo que denominó “Fake News”.

El mandatario sostuvo que la idea de renombrar la agencia busca generar un impacto simbólico y comunicativo, al considerar que el nuevo nombre “NICE” incluiría la palabra “National”, lo que —según él— otorgaría mayor prestigio institucional.

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La propuesta y su impacto político

Trump planteó que el cambio de denominación podría “desorientar” a periodistas críticos y reforzar la percepción pública de la agencia.

Incluso aseguró haber comentado la idea con Tom Homan, exdirector interino de ICE, aunque reconoció que no todos los agentes estarían de acuerdo con la propuesta.

La iniciativa no forma parte de ninguna reforma oficial, pero ha reactivado el debate sobre el papel de ICE en la política migratoria de Estados Unidos y su relación con la administración federal.

Hasta el momento, no existe una postura oficial del Departamento de Seguridad Nacional sobre la propuesta.

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