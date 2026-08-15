Sismo de 3.9 sacude el Etna mientras ceniza volcánica mantiene cerrado el aeropuerto de Catania

Un sismo de magnitud 3.9 se registró este sábado en las inmediaciones del volcán Etna, en Sicilia, Italia, en medio de una actividad volcánica que ya ha provocado importantes afectaciones al transporte aéreo de la isla.

El movimiento ocurrió a las 12:24 horas en el flanco nororiental del volcán, cerca de la localidad de Linguaglossa, y tuvo una profundidad de apenas 1 kilómetro, por lo que fue percibido con fuerza en zonas próximas al epicentro.

El temblor coincide con una etapa de actividad persistente del Etna, cuyas emisiones de ceniza han obligado a mantener cerrado por quinto día consecutivo el aeropuerto de Catania, el más grande de Sicilia.

¿Dónde ocurrió el sismo de magnitud 3.9 cerca del Etna?

El terremoto fue localizado en el sector noreste del Etna, próximo a Linguaglossa. Su escasa profundidad favoreció que la sacudida fuera claramente perceptible pese a tratarse de un evento de magnitud moderada.

Hasta la información disponible, no se habían reportado daños relevantes asociados directamente al movimiento.

El Etna es el volcán activo más grande de Europa y su comportamiento es monitoreado de forma permanente debido a la frecuencia de sus episodios eruptivos.

Noticia Destacada Volcán Etna entra en erupción y obliga a suspender vuelos en Catania, Italia

Ceniza del Etna provoca cierre prolongado del aeropuerto de Catania

La situación más compleja se concentra actualmente en el transporte aéreo.

Las emisiones de ceniza han obligado al aeropuerto de Catania a permanecer cerrado durante cinco días consecutivos, una interrupción excepcionalmente prolongada para una terminal acostumbrada a enfrentar cierres temporales por la actividad volcánica.

La emergencia coincide además con Ferragosto, una de las semanas de mayor movilidad turística en Italia.

Especialistas del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología han advertido que la ceniza volcánica supone un riesgo para los aviones, debido a que puede ingresar a los motores y afectar su funcionamiento.

News: un #terremoto di M 3.9 è avvenuto alle 12:24 sul versante nord-orientale dell'#Etna, nei pressi di Linguaglossa.



La scossa è stata localizzata ad una profondità di solo 1 km quindi è stata fortemente avvertita. pic.twitter.com/PZrG0NwPJt — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) August 15, 2026

Miles de vuelos resultan afectados por la actividad del Etna

Entre el 6 y el 12 de agosto, aproximadamente 36% de casi 2 mil vuelos programados hacia Catania fueron cancelados, mientras más de 600 operaciones fueron desviadas hacia otros aeropuertos de Sicilia y Calabria.

Las principales alternativas han sido Palermo, Trapani, Comiso y Lamezia Terme.

La presión sobre el transporte también se trasladó a tierra. Trenitalia incorporó seis trenes adicionales en la ruta Palermo-Messina-Catania para absorber parte de la demanda generada por las cancelaciones.

Al mismo tiempo, asociaciones de consumidores han denunciado incrementos en precios de taxis y renta de automóviles ante la mayor demanda.

🇮🇹‼️ | El Monte Etna volvió a entrar en erupción y provocó la cancelación de 700 vuelos en el Aeropuerto de Catania. Además, se estima que el impacto en el sector turístico puede alcanzar los 24 millones de euros. La emergencia en Sicilia persiste y se controla de cerca la… pic.twitter.com/DbUBHYzYoV — UHN Plus (@UHN_Plus) August 15, 2026

¿Por qué preocupa la actividad reciente del Etna?

Aunque el volcán registra actividad con frecuencia, especialistas han señalado que este episodio destaca por la persistencia de las emisiones de ceniza.

Los vientos del norte incluso han desplazado pequeñas cantidades de material volcánico hacia Malta y el norte de África.

La combinación del sismo registrado este sábado y la prolongada actividad eruptiva mantiene la atención sobre el Etna, especialmente por sus consecuencias para el transporte, el turismo y las comunidades situadas en los alrededores del volcán.

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