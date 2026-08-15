José María Morelos se queda sin agua hoy sábado 15 de agosto por una tubería rota

Una vez más, el servicio de agua potable fue suspendido este sábado en la José María Morelos, luego de que una de las tuberías principales que atraviesa la colonia Maya, se rompiera y generara una fuga enorme.

Los vecinos de la calle Jacinto Pat con Huay Max, de la colonia citada comentaron que después de las 5 de la mañana escucharon un fuerte estruendo, provocado por la ruptura de la tubería que pasa por esa intersección.

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Indicaron, al salir a la calle observaron miles de litros de agua que se fugaban a presión, al grado de que en el lugar se formó una verdadera laguna.

Refirieron, de inmediato comunicaron la situación a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado pata se atienda la fuga dijeron que poco después de las 6 arribaron trabajadores y al confirmar la fuga dieron la orden para que se apagará las bombas de los cárcamos para evitar que continuará, a fin de que iniciará la reparacion la tubería.

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Durante un recorrido realizado poco después de las 12 se observó a los fontaneros trabajando a marchas forzadas para reparar la avería. Los trabajadores señalaron que. la tubería que se rompió es una principal de seis pulgadas.

Comentaron que les va llevar bastante tiempo para que se pueda reparar.la avería, por lo mismo, dijeron que no saben hora que podría concluir las labores de reparación, sin embargo estimaron que el servicio en la ciudad puede que se restablezca por la noche. Mientras tanto, vecinos de la ciudad manifestaron su inconformidad en redes sociales por la falta de agua en sus viviendas.