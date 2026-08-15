Mérida avanza en la creación de un Sistema Municipal Integral de Cuidados

El Ayuntamiento de Mérida avanza en la construcción del Sistema Municipal Integral de Cuidados mediante un proceso participativo que reúne a instituciones públicas, academia, iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, personas cuidadoras y organismos internacionales.

Como parte de esta estrategia, impulsada por la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada, se realizaron las mesas de trabajo Aliadas para un Sistema de Cuidados, con la participación de más de 40 representantes de distintos sectores, quienes contribuyeron a la elaboración del Marco Conceptual de Cuidados.

Este documento busca establecer un entendimiento común sobre los cuidados como un derecho y sentar las bases para el futuro modelo municipal, con una visión centrada en las necesidades de las personas y las condiciones en que se desarrollan las tareas de atención.

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Flora Zapata Mendiola, coordinadora General de Justicia Social y Desarrollo Humano, señaló que para el Ayuntamiento esta política pública representa un mecanismo para promover la igualdad, los derechos y la corresponsabilidad, al reconocer que todas las personas necesitan cuidar, recibir cuidados y disponer de tiempo para el autocuidado.

Respaldo alemán

La funcionaria también destacó el acompañamiento de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) en México y de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y Tiempo Propio de las Mujeres, cuya participación ha contribuido a fortalecer las capacidades institucionales mediante una metodología plural y participativa.

Durante las mesas se revisaron instrumentos normativos internacionales, nacionales y locales, literatura especializada e información sociodemográfica. También se desarrollaron ejercicios de diálogo con actores estratégicos para incorporar sus conocimientos y experiencias al diseño del futuro modelo.

El proceso incluyó además un diagnóstico territorial en el Oriente de la ciudad, destinado a identificar necesidades y condiciones relacionadas con los cuidados. A ello se sumó una guía metodológica con enfoques de derechos humanos, interculturalidad, interseccionalidad y territorialidad.

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Mariana Cruz García, asesora técnica del Proyecto Pisoigual de la GIZ en México, consideró que establecer una visión compartida permitirá reconocer los cuidados como un derecho humano y colocar la corresponsabilidad en el centro. Afirmó que los resultados deberán traducirse en acuerdos, aprendizajes y acciones colectivas.

Yahayra Centeno Ceballos, directora del Instituto de las Mujeres, resaltó la participación de instituciones y organizaciones sociales.

Entre las acciones realizadas destacan conversatorios, encuentros nacionales, la Escuela Municipal de Cuidados y programas de capacitación a funcionarios, con los que se busca consolidar la agenda y fortalecer las capacidades comunitarias.