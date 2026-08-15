Corea donará 2.6 mdp en equipos para modernizar el Hospital de la Amistad Corea-México en Mérida

El Gobierno del Renacimiento Maya y la República de Corea trabajarán de manera conjunta en la modernización del Hospital de la Amistad Corea-México, con el objetivo de fortalecer su capacidad de atención y avanzar hacia un modelo integral de rehabilitación para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

Esta colaboración permitirá sumar infraestructura, tecnología, innovación y transferencia de conocimientos para mejorar los servicios de salud, así como aprovechar la experiencia de Corea en atención médica especializada.

El acuerdo fue abordado durante la visita que realizó el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Corea en México, Jooil Lee, al Gobernador Joaquín Díaz Mena, encuentro en el que ambas partes refrendaron su disposición de fortalecer una relación histórica de amistad y cooperación.

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Como parte de esta nueva etapa, el embajador Jooil Lee anunció que Corea donará 2.6 millones de pesos en equipo de radiodiagnóstico para el Hospital de la Amistad Corea-México, con el propósito de fortalecer su equipamiento y capacidad de atención.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena explicó que la modernización del hospital se integra a una visión más amplia para fortalecer los servicios médicos en la zona denominada Ciudad Salud, donde convergen diversos hospitales y proyectos de atención especializada.

Recordó que, con el apoyo y la coordinación del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Yucatán se incorporó al modelo IMSS-Bienestar para garantizar servicios gratuitos de salud a la población. Además, señaló que la Secretaría de Salud estatal continuará colaborando para fortalecer la atención a las y los yucatecos.

Durante el encuentro, el embajador destacó también el vínculo histórico entre Corea y Yucatán, que se remonta a 1905 con la llegada de la comunidad coreana al estado, cuyos descendientes forman hoy parte de la identidad yucateca.

La alianza Corea-Yucatán representa una oportunidad para integrar tecnología, conocimiento e innovación al servicio de quienes más lo necesitan, así como para fortalecer la capacitación y el intercambio de experiencias en materia de rehabilitación y atención especializada.

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En su turno, el secretario de Salud y director general de los Servicios de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, explicó que el Hospital de la Amistad Corea-México ampliará su vocación para convertirse en un centro de referencia en rehabilitación integral, docencia e innovación.

Detalló que, de ser un hospital pediátrico de primer contacto, ampliará progresivamente sus servicios para atender también a personas adultas, particularmente a pacientes que requieren rehabilitación por secuelas crónicas y discapacidad.

Sin perder su vocación pediátrica, brindará atención especializada a pacientes con lesión medular, parálisis cerebral infantil, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, secuelas de embolias e infartos, y trabajará de manera coordinada con el Centro Estatal de Autismo, que se ubicará a un costado.

El nuevo modelo toma como referencia al Instituto Nacional de Rehabilitación "Guillermo Ibarra Ibarra", de la Ciudad de México; el Centro Nacional de Rehabilitación de Corea, y la Clínica Universidad de La Sabana, en Colombia, con el propósito de complementar y fortalecer los servicios de la red hospitalaria del estado.

La modernización se realizará de manera gradual y sin interrumpir la atención de los pacientes, con la incorporación progresiva de nuevos servicios especializados para aprovechar plenamente la capacidad del hospital.

Durante la reunión, el Gobernador Joaquín Díaz Mena también presentó al embajador coreano el proyecto del Puerto de Altura de Progreso e invitó a empresas de ese país interesadas en invertir en Yucatán a conocer las oportunidades que ofrece esta infraestructura estratégica.