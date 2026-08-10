Terremoto de magnitud 7.4 en Colombia deja cifra preliminar de 20 muertos; Pereira y Manizales, entre las zonas más afectadas

El fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 en Colombia dejó al menos 20 personas muertas, además de edificios colapsados, personas atrapadas y daños en infraestructura de distintas ciudades del oeste y centro del país.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento ocurrió a las 07:34 horas, tiempo local, y tuvo como epicentro una zona cercana a San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El reporte actualizado establece una profundidad de 96 kilómetros.

El balance permanece en actualización conforme los organismos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. Hasta ahora, autoridades locales han confirmado 18 fallecimientos en Pereira y dos en Manizales, mientras continúan las labores de búsqueda y evaluación de daños.

¿Cuántos muertos dejó el terremoto de 7.4 en Colombia?

Pereira, capital del departamento de Risaralda, concentra hasta ahora el mayor número de víctimas confirmadas. El alcalde Mauricio Salazar informó que 18 personas perdieron la vida y describió como crítica la situación que enfrenta la ciudad después del sismo.

A este saldo se suman al menos dos fallecimientos en Manizales, donde también se reportaron entre 20 y 30 viviendas colapsadas, daños en iglesias y afectaciones en diferentes edificaciones. Las autoridades municipales habilitaron albergues para recibir a las personas que tuvieron que abandonar sus hogares.

Noticia Destacada Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia; reportan daños en Cali, Manizales y Pereira

Debido a que se mantienen las revisiones y existen personas atrapadas entre los escombros en otras ciudades, el número de víctimas podría modificarse durante las próximas horas.

Cali reporta edificios colapsados y personas atrapadas

Cali también enfrenta una emergencia importante. El alcalde Alejandro Eder informó que al menos 20 estructuras colapsaron y confirmó la existencia de personas atrapadas.

Ante la magnitud de los daños, el gobierno local solicitó apoyo de equipos de rescate procedentes de Bogotá y Medellín para reforzar las operaciones de búsqueda.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

El terremoto fue percibido además en Bogotá, Medellín, Popayán, Armenia, Quibdó y otras localidades. En la capital colombiana se realizaron evacuaciones preventivas de edificios, aunque los primeros balances no apuntaban a daños estructurales graves.

Seis aeropuertos suspenden operaciones tras el terremoto

La infraestructura aérea también resultó afectada. La Aeronáutica Civil reportó daños en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Las operaciones fueron suspendidas mientras especialistas revisan las condiciones de las terminales y determinan si pueden reanudar vuelos de manera segura.

En Pereira se difundieron imágenes de afectaciones importantes en el Aeropuerto Internacional Matecaña, entre ellas desprendimientos de partes de la infraestructura.

#NotiactivaHN | Daños enormes en varias ciudades de #Colombia tras potente terremoto de magnitud 7,4. El epicentro se ubica en San José, Chocó. pic.twitter.com/6avyCgwcDj — notiactivahn (@notiactivahn) August 10, 2026

Gobierno de Colombia activa respuesta de emergencia

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención a las víctimas, los rescates y la evaluación de daños.

El mandatario también anunció su traslado a Pereira, una de las ciudades que presentan las consecuencias más graves del terremoto. La administración colombiana mantiene movilizados a cuerpos de emergencia, Fuerzas Armadas, autoridades regionales y equipos especializados.

TERREMOTO DE 7,4 SACUDE COLOMBIA Y DEJA AL MENOS 20 MUERTOS |



👉 Un sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes 10 de agosto el occidente de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento, ocurrido alrededor de las de la mañana a… pic.twitter.com/dxbLJavUV8 — Radio 780 AM (@780AM) August 10, 2026

El movimiento de este lunes es uno de los terremotos más fuertes registrados en Colombia en años recientes. El SGC mantiene vigilancia de la actividad sísmica y recibe reportes ciudadanos para determinar con mayor precisión la intensidad alcanzada en cada región.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Mientras continúan las operaciones de rescate, las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de edificaciones dañadas, seguir únicamente información oficial y permanecer atenta ante posibles movimientos posteriores.

El saldo de al menos 20 muertos corresponde a información preliminar confirmada durante las primeras horas posteriores al sismo, por lo que el balance puede aumentar conforme avancen las labores de búsqueda en Pereira, Manizales, Cali y otras zonas afectadas.

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