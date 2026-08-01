Ursula von der Leyen pide reforzar fronteras de la UE tras crisis migratoria en Ceuta

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió fortalecer los mecanismos de vigilancia y respuesta en las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos.

La funcionaria abordó la situación este sábado 1 de agosto durante una videoconferencia con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, y la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

Von der Leyen encargó a ambos funcionarios mantener el apoyo a las autoridades españolas y marroquíes, así como supervisar la evolución de la emergencia. Aunque consideró que Europa cuenta con un sistema sólido para proteger sus fronteras, sostuvo que los acontecimientos recientes muestran la necesidad de reforzarlo.

La Comisión Europea mantiene entre sus prioridades el control de las fronteras exteriores, la identificación de quienes ingresan irregularmente, el combate a las redes de tráfico de personas y la coordinación de los procedimientos de retorno.

¿Qué dijo Ursula von der Leyen sobre la crisis en Ceuta?

La presidenta de la Comisión destacó que la mayoría de las personas que entraron de forma irregular regresaron a Marruecos gracias a la actuación coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes.

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También afirmó que ningún migrante relacionado con este flujo alcanzó la España peninsular ni otros países de la Unión Europea. Para Von der Leyen, ese resultado demuestra la importancia de mantener vigilancia en los puntos considerados críticos.

La funcionaria pidió conservar una coordinación estrecha entre las autoridades nacionales y europeas para detectar nuevos movimientos, atender a las personas vulnerables y evitar nuevas travesías que pongan vidas en riesgo.

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Von der Leyen consideró necesario analizar las acciones aplicadas durante la emergencia para identificar aciertos, deficiencias y medidas que puedan mejorar la capacidad de respuesta de Europa.

La mandataria europea respaldó la convocatoria de una videoconferencia extraordinaria solicitada por ministros de 22 países y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El encuentro permitirá revisar lo ocurrido y discutir posibles cambios en la política fronteriza.

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, vigente desde junio de 2026, establece protocolos para situaciones de crisis, procedimientos fronterizos, mecanismos de solidaridad y apoyo operativo o financiero para los Estados sometidos a una presión extraordinaria.

I held a conference call with Commissioners @magnusbrunner and @dubravkasuica for an update on the situation in Ceuta.



The good news is that the vast majority of those who arrived illegally have returned to Morocco, due to the effective work of Spanish and Moroccan law… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2026

¿Qué medidas puede tomar la Unión Europea?

Las instituciones europeas pueden movilizar personal, recursos y apoyo de agencias especializadas para reforzar la identificación de migrantes, procesar solicitudes de asilo y coordinar retornos cuando no exista derecho de permanencia.

También pueden fortalecer la colaboración con países de origen y tránsito, en este caso Marruecos, para impedir salidas irregulares y perseguir a las redes de tráfico de personas.

Von der Leyen insistió en que la migración irregular requiere solidaridad entre los países miembros y una respuesta conjunta. La Comisión Europea deberá definir ahora si la crisis de Ceuta conduce a nuevos controles, recursos adicionales o cambios en los protocolos aplicados en las fronteras exteriores.

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