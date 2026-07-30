España y Marruecos acuerdan repatriar a migrantes tras entrada masiva a Ceuta

España y Marruecos alcanzaron un acuerdo para reforzar la vigilancia fronteriza y acelerar el retorno de las personas que ingresaron de manera irregular a Ceuta durante la nueva crisis migratoria registrada en la frontera entre ambos países.

Fuentes oficiales marroquíes confirmaron este jueves 30 de julio que los dos gobiernos revisarán y aplicarán medidas para repatriar “a la mayor brevedad posible” a quienes cruzaron hacia la ciudad autónoma española sin cumplir los requisitos migratorios.

El anuncio se produjo después de que el Ministerio del Interior de España informara sobre el compromiso bilateral. La dependencia destacó la colaboración de Marruecos y aseguró que existe comunicación permanente entre el ministro Fernando Grande-Marlaska y su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit.

¿Cuántos migrantes entraron a Ceuta desde Marruecos?

Las autoridades de Ceuta calculan que entre mil 500 y 2 mil personas consiguieron acceder al territorio español durante los últimos días. La mayoría son jóvenes, aunque en los grupos también se observaron mujeres, menores de edad y familias completas.

Los cruces se realizaron por tierra, alrededor de los espigones fronterizos y a nado desde las playas marroquíes próximas. La llegada masiva rebasó la capacidad de los centros de acogida y dejó a numerosas personas en calles, carreteras y espacios habilitados de manera provisional.

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Los primeros intentos comenzaron como entradas aisladas a principios de la semana, pero la situación cambió cuando miles de personas se concentraron en Fnideq, ciudad marroquí situada junto a la frontera.

España atribuyó parte del incremento a redes dedicadas al tráfico de personas, a las que acusó de difundir información falsa sobre la posibilidad de permanecer en Ceuta tras cruzar la frontera.

¿Qué implica el acuerdo de repatriación entre España y Marruecos?

El acuerdo contempla aumentar la coordinación policial, contener nuevos cruces y revisar individualmente la situación de las personas que hayan entrado sin autorización.

Los retornos deberán aplicarse conforme a la legislación española, europea e internacional, especialmente en los casos de menores de edad, solicitantes de asilo o personas que requieran protección.

Marruecos no ha ofrecido hasta el momento un balance completo sobre detenidos, rescatados o víctimas durante los intentos de cruce. Reportes de medios internacionales señalaron al menos nueve fallecimientos en el contexto de la emergencia, aunque las cifras podrían cambiar conforme avancen las labores de identificación.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

España refuerza seguridad y atención humanitaria en Ceuta

El Gobierno español desplegó personal adicional de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército para apoyar en la vigilancia de la frontera, organizar la recepción de los migrantes y recuperar el funcionamiento de los servicios públicos.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó declarar una emergencia nacional y establecer un mando único ante la saturación de los recursos locales. El Ministerio del Interior descartó inicialmente esa figura al considerar que las crisis migratorias no están incluidas en la normativa de protección civil.

Grande-Marlaska tiene previsto viajar a Ceuta para supervisar la respuesta y reunirse con las autoridades locales. El Gobierno de Pedro Sánchez aseguró que movilizará los recursos necesarios, mientras continúan las conversaciones con Marruecos para evitar nuevos cruces y definir el procedimiento de retorno.

IO