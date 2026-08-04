Crisis migratoria en Ceuta: 72 mil personas cruzaron desde Marruecos y 70 mil ya regresaron

El Gobierno de España informó que alrededor de 72 mil personas ingresaron de forma irregular a Ceuta desde Marruecos durante la crisis migratoria iniciada el jueves pasado, una cifra que supera los primeros balances difundidos por las autoridades.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este martes 4 de agosto que cerca de 70 mil migrantes ya regresaron a territorio marroquí. Los casos de las aproximadamente dos mil personas restantes serán revisados de acuerdo con la legislación migratoria y las circunstancias particulares de cada una.

El episodio también dejó al menos 75 personas fallecidas al intentar cruzar la frontera, principalmente por mar. Aunque los primeros reportes mencionaron más de 80 víctimas, el balance público actualizado este martes se situó en 75 muertes.

¿Qué dijo España sobre las alertas previas a la crisis?

Grande-Marlaska afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia y los demás servicios de información no emitieron una advertencia que anticipara una llegada de estas dimensiones.

El ministro señaló que existían previsiones generales sobre un posible aumento de los cruces durante el verano, pero no un informe que planteara un escenario comparable con la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 10 mil personas entraron a Ceuta en pocas horas.

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El Ministerio del Interior atribuyó parte de la movilización a redes dedicadas al tráfico de personas, que habrían aprovechado una sentencia judicial para difundir mensajes y alentar los cruces. También reconoció la colaboración de las fuerzas de seguridad marroquíes para frenar nuevos intentos.

Unión Europea respalda a España tras llegada masiva a Ceuta

Los ministros del Interior de la Unión Europea y de los países asociados al espacio Schengen analizaron la crisis durante una videoconferencia extraordinaria celebrada a petición de España.

Los participantes expresaron su solidaridad con el Gobierno español, reconocieron la rapidez de la respuesta desplegada y acordaron revisar los mecanismos de detección temprana y coordinación ante futuras presiones migratorias en las fronteras exteriores de la Unión.

Grande-Marlaska sostuvo que el espacio Schengen no estuvo en riesgo porque Ceuta cuenta con un régimen específico. Las personas que llegan a la ciudad autónoma no pueden trasladarse a la península sin superar controles de documentación, por lo que el Gobierno descartó movimientos secundarios hacia otros países europeos.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, sobre la crisis en Ceuta: "Unas 72.000 personas entraron de forma irregular en España y unas 70.000 ya la han abandonado (...) Las entradas se han detenido".#Canal24Horas pic.twitter.com/qP2uN5oHj2 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 4, 2026

España destinará 25 millones de euros a menores migrantes

El Gobierno anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención a menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta. El recurso se suma a otros 5.5 millones aprobados previamente para programas de infancia.

Las autoridades habilitaron dos centros educativos como espacios temporales de acogida y trabajan en la identificación de los menores. El Gobierno también prevé aplicar el mecanismo de reubicación hacia otras comunidades autónomas cuando Ceuta supere su capacidad ordinaria de atención.

La investigación continúa para establecer cómo se organizó la llegada masiva, determinar el número definitivo de víctimas y aclarar si existieron fallas en los sistemas de prevención y alerta.

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