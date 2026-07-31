Italia restablece controles a viajeros procedentes de España por crisis migratoria en Ceuta

Italia anunció el restablecimiento temporal de controles fronterizos para determinados viajeros procedentes de España, como respuesta a la crisis migratoria provocada por la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta.

El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, defendió la decisión al considerar que resulta necesaria para proteger la seguridad nacional y las fronteras exteriores de Europa. La medida tendrá una duración inicial de un mes y comenzará a aplicarse en conexiones aéreas y marítimas entre ambos países.

La decisión no significa que España haya sido expulsada del espacio Schengen ni que todos los viajes queden suspendidos. Italia podrá realizar controles aleatorios, principalmente a pasajeros que no sean ciudadanos de la Unión Europea, en aeropuertos y puertos de llegada.

El Gobierno italiano sostuvo que la llegada de miles de personas a Ceuta representa un riesgo de desplazamientos secundarios dentro de Europa. España respondió que la integridad del espacio Schengen permanece garantizada y acusó a Roma de generar confusión sobre el alcance real de la medida.

¿Qué es el acuerdo Schengen y para qué sirve?

El espacio Schengen es una zona de libre circulación formada por países europeos que eliminaron los controles sistemáticos en sus fronteras interiores. Esto permite que las personas viajen entre los Estados participantes sin presentar pasaporte cada vez que cruzan de un país a otro.

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No todos sus integrantes pertenecen a la Unión Europea y tampoco todos los miembros de la UE participan plenamente. El sistema combina la libre circulación interna con reglas comunes para vigilar las fronteras exteriores, otorgar visados y coordinar a las autoridades policiales.

El Código de Fronteras Schengen permite que un país restablezca controles interiores de manera temporal cuando identifica una amenaza grave para el orden público o la seguridad. La decisión debe ser necesaria, proporcional y mantenerse únicamente durante el tiempo requerido.

Por tanto, la medida italiana no elimina el acuerdo entre España e Italia: suspende temporalmente la ausencia de controles en determinadas rutas.

¿Cómo afectará la medida a quienes viajen entre España e Italia?

Italia y España no comparten una frontera terrestre, por lo que los controles se concentrarán en aeropuertos y puertos. Los pasajeros podrán enfrentar revisiones de identidad, documentación migratoria y requisitos de estancia.

Los ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea conservan su derecho a la libre circulación, aunque deberán llevar documentación vigente y podrían pasar por controles adicionales.

Italia aclaró posteriormente que no cerrará todas sus conexiones con España. La medida consiste en revisiones aleatorias y no en una prohibición general de entrada.

Francia también anunció que multiplicará el número de agentes desplegados en su frontera con España, mientras mantiene comunicación con Madrid sobre la evolución de la emergencia.

La sospensione temporanea di #Schengen con la Spagna è una scelta necessaria per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e difendere le frontiere europee. Una misura prevista dai trattati e resa oggi ineludibile. La crisi dei migranti a #Ceuta ci ricorda che la gestione dei… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 31, 2026

¿Cuántos migrantes permanecen en Ceuta?

El Gobierno español informó que alrededor de 50 mil personas cruzaron irregularmente hacia Ceuta durante la crisis. De ellas, unas 48 mil 300 regresaron voluntariamente a Marruecos, por lo que menos de 2 mil permanecían en el enclave al cierre del viernes.

España y Marruecos mantienen conversaciones para agilizar los retornos y reforzar la vigilancia. La crisis también abrió un debate europeo sobre la protección de las fronteras exteriores, la atención humanitaria y el uso político de los controles internos del espacio Schengen.

IO