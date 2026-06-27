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Papa León XIV pide ayuda internacional para Venezuela tras terremotos

El Papa León XIV expresó solidaridad con Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, pidió oración por las víctimas y llamó a mantener la ayuda internacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

27 de jun de 2026

2 min

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El llamado del Papa León XIV se suma a las muestras de solidaridad internacional que Venezuela ha recibido tras la emergencia
El llamado del Papa León XIV se suma a las muestras de solidaridad internacional que Venezuela ha recibido tras la emergencia / AP

El Papa León XIV expresó su cercanía con el pueblo de Venezuela tras los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio y pidió que no falte la ayuda internacional para atender a las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas.

El mensaje fue pronunciado este sábado 27 de junio, al concluir el Consistorio extraordinario celebrado en el Vaticano, donde el Pontífice aseguró sus oraciones por las personas fallecidas, los heridos y quienes enfrentan las consecuencias de la tragedia.

León XIV también encomendó a quienes participan en las labores de rescate y asistencia humanitaria, en medio de una emergencia que, según reportes oficiales, ya supera los mil 400 fallecidos.

Papa León XIV expresa solidaridad con Venezuela

El Pontífice manifestó la solidaridad del Colegio Cardenalicio con la población venezolana y pidió acompañar con oración a las familias afectadas.

También hizo un llamado a la comunidad internacional para mantener el apoyo hacia Venezuela, donde brigadas de rescate y ayuda humanitaria trabajan en las zonas más dañadas por los sismos.

El Vaticano ya había informado que el Papa envió 100 mil euros, a través de la Limosnería Apostólica, para apoyar las labores humanitarias en el país sudamericano.

el cálculo contempla daños en viviendas, edificios, comercios y vehículos ubicados en las zonas afectadas por los sismos

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La Conferencia Episcopal Venezolana convocó a una Jornada de Oración para este domingo 28 de junio por las víctimas, los heridos y las comunidades afectadas.

Los obispos pidieron orar por el descanso de las personas fallecidas, la recuperación de los heridos y el consuelo de las familias que perdieron a sus seres queridos.

Comunidades venezolanas se suman desde el extranjero

En Roma también se realizará una misa en español por Venezuela, en la iglesia San Nicola in Carcere.

La celebración reunirá a comunidades venezolanas y latinoamericanas para orar por las víctimas de los terremotos y por la situación del país.

El llamado del Papa León XIV se suma a las muestras de solidaridad internacional que Venezuela ha recibido tras la emergencia.

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