Papa León XIV advierte contra dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica

El Papa León XIV pidió enfrentar los riesgos del dominio de la inteligencia artificial en su primera encíclica, “Magnifica Humanitas”, publicada este lunes 25 de mayo.

El documento coloca en el centro la defensa de la dignidad humana ante el avance acelerado de nuevas tecnologías y advierte que la IA no puede considerarse moralmente neutral.

La encíclica, dedicada a la “custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, fue anunciada oficialmente por la Santa Sede como el primer gran texto doctrinal del pontífice sobre uno de los debates más relevantes de la actualidad.

En el documento, León XIV llama a “desarmar” la inteligencia artificial para impedir que domine a la humanidad. También cuestiona la concentración del control de plataformas, infraestructuras y datos en manos de grandes actores tecnológicos, al considerar que esto puede definir las condiciones de acceso, participación y poder en la sociedad digital.

León XIV advierte que la IA no es moralmente neutra

El papa sostiene que la inteligencia artificial debe evaluarse desde sus consecuencias éticas, sociales y ambientales.

De acuerdo con los primeros reportes sobre la encíclica, el pontífice advierte que esta tecnología puede profundizar desigualdades, facilitar la manipulación de información y afectar la privacidad si no cuenta con reglas claras y supervisión independiente.

Noticia Destacada Unión Europea analiza restringir redes sociales a menores por riesgos de adicción y ansiedad

León XIV plantea que la tecnología debe servir a las personas y no sustituir la responsabilidad humana. Por ello, llama a construir marcos jurídicos y sociales que eviten que las decisiones sobre IA queden únicamente en manos de corporaciones o intereses económicos.

Encíclica denuncia nuevas formas de esclavitud tecnológica

Uno de los puntos más fuertes del texto es la crítica a las nuevas formas de explotación vinculadas con la economía digital.

El Papa advierte que la extracción de recursos necesarios para el desarrollo tecnológico puede reproducir prácticas de abuso laboral, especialmente en regiones donde menores y adolescentes participan en condiciones peligrosas en la obtención de minerales esenciales.

León XIV también vincula esta preocupación con el impacto ambiental de la IA y pide soluciones más sostenibles para reducir el daño a la “casa común”.

Figuras destacadas del mundo de las nuevas tecnologías intervinieron en la presentación de la primera encíclica del #PapaLeónXIV, "Magnificat Humanitas" https://t.co/bk8mwndUG1 — Vatican News (@vaticannews_es) May 25, 2026

Papa cuestiona guerra justa y deshumanización

Además de la inteligencia artificial, “Magnifica Humanitas” aborda temas como la deshumanización, la guerra y la deuda histórica de la Iglesia frente a la esclavitud.

Reportes internacionales señalan que el documento incluye una disculpa por la demora de la Iglesia católica en condenar esa práctica y conecta esas injusticias con formas actuales de sometimiento.

Con esta primera encíclica, León XIV marca el tono social de su pontificado y coloca a la inteligencia artificial como uno de los grandes desafíos éticos, políticos y espirituales del siglo XXI.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO