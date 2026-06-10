Papa León XIV habla de futbol antes del Mundial 2026: “La vida no es una carrera para lucirse solo”

El Papa León XIV compartió una reflexión sobre el futbol en vísperas del Mundial 2026, durante un encuentro con asociaciones caritativas y personas atendidas por programas sociales en la Iglesia de San Agustín, ubicada en el barrio de El Raval, en Barcelona.

El momento más comentado ocurrió cuando Renzo, un niño peruano de seis años, le leyó una carta con preguntas personales. El menor quiso saber si al pontífice le gusta el futbol, si alguna vez pensó en ser papa y por qué trabaja tanto.

León XIV respondió con un mensaje en el que vinculó el deporte con la vida comunitaria. El pontífice señaló que el futbol recuerda que la vida no debe asumirse como una competencia individual, sino como un camino que se aprende junto a otras personas.

¿Qué dijo el Papa León XIV sobre el futbol?

El Papa León XIV habló del futbol en el contexto previo al Mundial 2026 y recordó parte de su experiencia en Perú. Durante su etapa en Trujillo, jugó futbol con seminaristas y contó que se desempeñaba como defensa.

El pontífice también dijo que no era un gran goleador y recordó que su primera experiencia como seguidor de una Copa del Mundo ocurrió en el Mundial de España 1982, dato que compartió durante el intercambio con el niño Renzo.

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Medios españoles reportaron que el encuentro se realizó en la parroquia de Sant Agustí, en El Raval, como parte de una agenda con organizaciones sociales.

¿Qué deporte practica el Papa León XIV?

Aunque habló de futbol por la cercanía del Mundial 2026, León XIV también reconoció su gusto por el tenis, deporte que practica de manera habitual. Además, mencionó que en su juventud jugó futbol americano, al que describió como una actividad con mayor contacto físico.

El papa sostuvo que el deporte ayuda al bienestar integral, pues permite cuidar cuerpo, mente y alma. Con ello, reforzó la idea de que la actividad física forma parte de su vida cotidiana.

El Papa: Que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona - Vatican News https://t.co/kfBIlnD483 — Vatican News (@vaticannews_es) June 10, 2026

¿Qué le respondió el Papa León XIV al niño Renzo?

Renzo también preguntó sobre temas como la vocación, el trabajo del papa y el perdón. León XIV le respondió que cada niño representa un sueño de Dios y destacó la importancia de conservar un corazón capaz de confiar y hacer el bien.

Sobre el perdón, explicó que perdonar no significa justificar una acción negativa ni permitir que alguien continúe haciendo daño. Su mensaje central fue que el perdón evita que el odio tome control del corazón.

El intercambio con Renzo dio al encuentro un tono cercano y permitió al pontífice hablar de fe, deporte y convivencia en un lenguaje sencillo, justo antes de que el Mundial 2026 concentre la atención internacional.

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