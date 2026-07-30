Delcy Rodríguez niega entregar la soberanía de Venezuela a Estados Unidos tras captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó que su Gobierno haya entregado la soberanía del país a Estados Unidos, pese a la estrecha relación que mantiene con la administración de Donald Trump desde la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida a la revista Time, Rodríguez sostuvo que su prioridad es garantizar la paz, la estabilidad económica y el bienestar de los venezolanos. También afirmó que el acercamiento con Washington comenzó bajo el principio de buena fe, aunque defendió la capacidad de Caracas para tomar sus propias decisiones.

La funcionaria asumió el control del Ejecutivo después de que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro el 3 de enero de 2026 y lo trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos federales relacionados con narcoterrorismo.

Estados Unidos no reconoce como legítimo al anterior Gobierno venezolano por su origen electoral, pero trabaja con Rodríguez como autoridad interina y principal interlocutora en Caracas.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la soberanía de Venezuela?

Rodríguez aseguró que no permitirá que Venezuela se convierta en un instrumento de la agenda política de otro país. Su estrategia, explicó, consiste en mantener la cooperación con Estados Unidos sin renunciar a los intereses nacionales.

“Espero que Venezuela no se convierta en un peón”, señaló durante la entrevista realizada en el Palacio de Miraflores. La presidenta encargada afirmó que busca impedir que las disputas internas estadounidenses condicionen las decisiones de su Gobierno.

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La revista Time describe una relación frecuente entre Rodríguez y el secretario de Estado, Marco Rubio. Funcionarios consultados por la publicación señalaron que ambos mantienen comunicaciones casi diarias para abordar petróleo, finanzas públicas, seguridad y cooperación contra organizaciones criminales.

Rodríguez también defendió la colaboración frente al narcotráfico y el crimen organizado transnacional, al considerar que existen asuntos en los que ambos países comparten objetivos.

¿Estados Unidos controla los ingresos petroleros de Venezuela?

La relación bilateral incluye un mecanismo para administrar parte de los recursos obtenidos por la venta de petróleo venezolano.

En enero, Donald Trump emitió una orden destinada a proteger determinados ingresos petroleros depositados en cuentas bajo control estadounidense. La Casa Blanca argumentó que el esquema busca evitar embargos, garantizar el uso de los fondos y atender objetivos de seguridad nacional y política exterior.

La administración estadounidense considera que este sistema le proporciona influencia sobre el Gobierno interino y facilita la estabilización económica. Rodríguez, en cambio, niega que esa supervisión equivalga a una cesión de soberanía.

Desde la salida de Maduro, empresas estadounidenses han retomado actividades en Venezuela y los dos países avanzaron en la recuperación de vuelos y contactos diplomáticos. El Departamento de Estado también ha reconocido públicamente la cooperación del Gobierno interino en decisiones internacionales adoptadas durante julio.

TIME’s new cover: In an exclusive interview, acting Venezuelan president Delcy Rodríguez insists she is not surrendering Venezuelan sovereignty to the United States. Yet Venezuela has become a de facto vassal state to achieve economic recovery https://t.co/TEIZkg3cG6 pic.twitter.com/vzTnASbRzX — TIME (@TIME) July 30, 2026

¿Cómo comenzó el acercamiento entre Delcy Rodríguez y Donald Trump?

Rodríguez relató que después de la captura de Maduro recibió una llamada organizada con apoyo de autoridades de Catar. Según su versión, Rubio le presentó dos alternativas: aceptar las condiciones estadounidenses o enfrentar una presión militar prolongada.

Al día siguiente habló con Trump sobre la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas e identificar áreas de interés común. Desde entonces, funcionarios estadounidenses han sostenido que su plan para Venezuela contempla primero una etapa de estabilización, después la recuperación económica y, finalmente, una transición política.

El Gobierno interino ha recibido a integrantes de la administración estadounidense y ha facilitado el retorno de compañías extranjeras. Sin embargo, el futuro político del país continúa sin una ruta electoral claramente definida.

Rodríguez aseguró que su colaboración con Washington no significa una subordinación. La tensión central está en determinar hasta dónde llega la influencia estadounidense sobre el petróleo, las finanzas y la seguridad, y cuánto margen conserva Caracas para definir su política interna y exterior.

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