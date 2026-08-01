Trump publica mapa de Venezuela como “estado 51” de Estados Unidos y reaviva polémica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado 1 de agosto en su cuenta de Truth Social una imagen en la que el territorio de Venezuela aparece cubierto con los colores y las estrellas de la bandera estadounidense.

La ilustración incluye en la parte superior la frase “51st State”, que significa “Estado 51”. Trump no acompañó la publicación con una explicación, una propuesta formal ni detalles sobre las razones para difundirla.

El mensaje provocó nuevas reacciones debido a que presenta de manera simbólica a Venezuela como parte de Estados Unidos, en un momento marcado por la intervención de Washington en la transición política y económica del país sudamericano. Medios de la región confirmaron que la imagen fue compartida desde la cuenta del mandatario en Truth Social.

¿Qué significa la imagen publicada por Donald Trump?

La publicación no convierte a Venezuela en territorio estadounidense ni representa, por sí misma, una decisión jurídica o diplomática.

Se trata de una imagen política que puede interpretarse como una muestra de la presión o influencia que el Gobierno de Trump busca ejercer sobre Caracas.

Noticia Destacada Marco Rubio llama “ilegítima” a la Corte Penal Internacional y anuncia nuevas acciones de Estados Unidos

El mandatario ya había difundido anteriormente una ilustración similar y realizado comentarios sobre la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado, según reportes periodísticos.

La nueva publicación apareció mientras representantes venezolanos participan en conversaciones impulsadas por Estados Unidos para definir una ruta electoral y discutir la transición democrática. Washington también mantiene un papel relevante en asuntos petroleros, financieros y de seguridad del país.

¿Puede Venezuela convertirse en el estado 51 de Estados Unidos?

Donald Trump no puede incorporar unilateralmente a otro país como parte de Estados Unidos.

El artículo IV de la Constitución estadounidense establece que corresponde al Congreso admitir nuevos estados en la Unión. En el caso de un país soberano como Venezuela, además serían necesarios procesos políticos, jurídicos e internacionales que incluyeran el consentimiento de su población y de sus instituciones.

Por ello, la imagen no tiene efectos legales y no existe información oficial sobre un procedimiento para anexar a Venezuela.

Publicación ocurre en medio de una relación marcada por Washington

Estados Unidos incrementó su influencia sobre Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo interino.

La administración Trump ha mantenido contactos con Caracas sobre petróleo, finanzas, seguridad y una eventual elección presidencial. Sin embargo, sectores del oficialismo y de la oposición venezolana han cuestionado el alcance de esa intervención y exigen que el futuro político sea decidido dentro del país.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no había difundido una respuesta oficial a la imagen. La publicación de Trump reaviva el debate sobre la soberanía de Venezuela y sobre los límites de la participación estadounidense en su proceso de transición.

IO