Detectan residuos de aceite de motor en el puerto de Río Lagartos durante jornada de limpieza

Lo que comenzó como una jornada ciudadana para devolverle limpieza y vida al entorno, terminó revelando una problemática que preocupa a quienes trabajan por la conservación ambiental del municipio de Río Lagartos: residuos de aceite de motor fueron encontrados en distintos puntos del puerto.

Durante las labores de limpieza, voluntarios localizaron una cantidad considerable de este contaminante, generando indignación entre los participantes debido al riesgo que representa para los cuerpos de agua, manglares y especies que habitan en este importante ecosistema costero.

La situación fue expuesta públicamente por el ciudadano Carlos Can, quien mediante una publicación en redes sociales llamó la atención sobre el origen de estos residuos. A diferencia de la basura que suele ser trasladada por el viento o las mareas, el aceite de motor encontrado apunta a una problemática relacionada con actividades humanas, ya que la sustancia fue encontrada en botes de plástico.

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De acuerdo con lo señalado en la denuncia, algunos residuos podrían estar vinculados con labores realizadas por personas que trabajan con embarcaciones. Sin embargo, se hizo énfasis en que no todos los pescadores o propietarios de lanchas efectúan este tipo de prácticas.

Más allá de señalar responsables, el hallazgo puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la educación y responsabilidad ambiental entre quienes desarrollan actividades en el puerto.

El aceite de motor no es un residuo cualquiera. Cuando llega al suelo o al agua puede convertirse en una fuente de contaminación que afecta el equilibrio natural y representa un riesgo para la fauna y flora de la zona.

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“Es lamentable ver cómo se las ingenian para dejar todo un tiradero con el aceite de sus motores y abandonarlo como si nada pudiera pasar o afectarnos en un futuro”, expresó Carlos Can.

Ante esta situación, los participantes en la jornada hicieron un llamado a la ciudadanía, particularmente a quienes realizan actividades relacionadas con embarcaciones, a disponer adecuadamente de aceites y otros residuos contaminantes.