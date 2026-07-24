Donald Trump impone nuevos aranceles a 60 economías; México conserva trato preferencial por el T-MEC

El Gobierno de Donald Trump anunció nuevos aranceles de entre 10 y 12.5 por ciento a las importaciones procedentes de 60 países y economías, bajo el argumento de que sus gobiernos no han adoptado o aplicado de manera suficiente prohibiciones contra productos elaborados con trabajo forzoso.

La medida entrará en vigor durante la medianoche entre el jueves 23 y el viernes 24 de julio. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos explicó que las tarifas se aplicarán mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Los socios que cuentan con una prohibición sobre importaciones producidas con trabajo forzoso, o que asumieron compromisos para establecerla, recibirán una tasa de 10 por ciento. Para las demás economías investigadas, el gravamen será de 12.5 por ciento.

¿México pagará los nuevos aranceles de Estados Unidos?

México aparece entre las economías sujetas a la medida, pero la Secretaría de Economía aseguró que el país conservará las ventajas derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Alrededor de 85 por ciento de las exportaciones mexicanas que acrediten el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC continuará con arancel cero. Los productos que no cumplan con las disposiciones del acuerdo pagarán una tarifa de 10 por ciento.

Noticia Destacada Marcelo Ebrard descarta nuevos aranceles para México; más del 80% de las exportaciones seguirá protegido

La dependencia explicó que este nuevo gravamen sustituye al arancel temporal aplicado anteriormente bajo la Sección 122, por lo que la carga para las mercancías mexicanas fuera del tratado no aumenta.

Estados Unidos incluyó a México entre los países con una tasa de 10 por ciento debido a que cuenta con disposiciones para impedir la importación de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. En ese grupo también aparecen Canadá, Reino Unido, Argentina, India, Ecuador y otros socios comerciales.

Brasil rechaza aranceles y acusa proteccionismo

Brasil enfrentará una tarifa de 12.5 por ciento por esta investigación. El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva acusó a Washington de utilizar el combate al trabajo forzoso como justificación para sostener una política comercial proteccionista.

Este gravamen se suma al arancel de 25 por ciento impuesto por Estados Unidos contra productos brasileños por otras prácticas consideradas perjudiciales para sus empresas y trabajadores. La carga acumulada sobre algunas exportaciones podría alcanzar 37.5 por ciento.

El Gobierno brasileño ya había calificado como injustas las medidas recomendadas bajo la Sección 301 y sostuvo que no existían argumentos suficientes para aplicarlas.

🟠#NewsOnline - #Internacional🌐 ▶️ Lula rechaza los nuevos aranceles de EE.UU. y anuncia acciones internacionales



El presidente de #Brasil🇧🇷, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó la decisión de #EstadosUnidos🇺🇸 de imponer nuevos aranceles a productos brasileños, al considerar… pic.twitter.com/41gk8qPibQ — Radio Play Internacional (@RadioPlayInter) July 24, 2026

Chile buscará negociar su salida de la lista

Chile anunció que iniciará conversaciones con Estados Unidos para solicitar su exclusión. Su Gobierno defendió la legislación y las instituciones laborales del país y afirmó que la sanción no corresponde con la información entregada durante la investigación.

El sector agropecuario chileno expresó preocupación por el efecto de los aranceles sobre la competitividad de sus productos y por la incertidumbre para productores y trabajadores.

La USTR sostuvo que las 60 economías cubren 99.4 por ciento de las importaciones estadounidenses. La investigación comenzó en marzo de 2026 e incluyó consultas con más de 45 gobiernos, dos rondas de audiencias y más de 2 mil 100 comentarios públicos.

IO