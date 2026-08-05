Estados Unidos presenta cinco acusaciones contra líderes del CJNG y ofrece recompensas por más de 100 mdd

El Gobierno de Estados Unidos anunció nuevas acciones judiciales y financieras contra integrantes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización mexicana señalada por narcotráfico, violencia y fraudes dirigidos a propietarios de tiempos compartidos.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general interino, Todd Blanche, informó la apertura de cinco acusaciones federales contra presuntos integrantes de la estructura criminal. En el encuentro también participaron el director del FBI, Kash Patel, representantes de la Administración para el Control de Drogas y funcionarios del Departamento de Estado.

Las imputaciones incluyen delitos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, uso de armas, lavado de dinero y esquemas de fraude. Las acusaciones deberán ser probadas ante tribunales y las personas señaladas conservan la presunción de inocencia.

El Departamento de Estado anunció además recompensas acumuladas por más de 100 millones de dólares a cambio de información que permita detener o condenar a ocho integrantes del CJNG.

¿Cómo operaba el fraude de tiempos compartidos atribuido al CJNG?

El FBI señaló que una de las redes investigadas engañaba principalmente a adultos mayores estadounidenses que poseían tiempos compartidos en destinos turísticos de México.

Los operadores se comunicaban mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y campañas de suplantación de identidad. Se presentaban como corredores inmobiliarios, compradores o representantes de empresas interesadas en adquirir las propiedades.

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Posteriormente pedían pagos anticipados por supuestos impuestos, comisiones, trámites o liberación de recursos. Las ventas nunca se concretaban y las víctimas podían ser contactadas nuevamente por falsos abogados o autoridades que prometían recuperar el dinero.

El FBI calcula que más de seis mil estadounidenses han sido víctimas de estos esquemas y que las pérdidas ascienden a cientos de millones de dólares. La institución identifica al CJNG como la organización criminal mexicana con mayor participación en los fraudes de tiempos compartidos reportados en los últimos años.

FBI agrega a tres sospechosos a su lista de más buscados

Kash Patel anunció que tres personas relacionadas con la red de fraudes serán incorporadas a los registros de fugitivos más buscados del FBI.

Entre los señalados se encuentran Julio César Montero Pinzón y Carlos Andrés Rivera Varela, acusados de dirigir un esquema internacional para defraudar a propietarios de tiempos compartidos y canalizar las ganancias hacia las operaciones del CJNG.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el dinero obtenido mediante estos engaños habría servido para financiar la compra de armas, el tráfico de narcóticos y otras actividades ilícitas.

¿Por quién ofrece 25 millones de dólares Estados Unidos?

La recompensa más alta anunciada corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, por quien el Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares.

Washington lo identifica como uno de los principales dirigentes del CJNG. También incrementó a 15 millones de dólares las recompensas por Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”.

🚨HAPPENING NOW: Acting Attorney General @DAGToddBlanche announces new charges and rewards alongside @FBI, @DEAHQ, @DOJCrimDiv, @HSI_HQ, @IRS_CI, and @StateINL for the capture and/or conviction of SENIOR LEADERS of Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Designated Foreign… pic.twitter.com/ZPj2fOX4o8 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) August 5, 2026

Las medidas se suman a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra personas, complejos turísticos y empresas presuntamente utilizados para operar o lavar recursos provenientes de los fraudes. En febrero, Estados Unidos sancionó al complejo Kovay Gardens y a compañías vinculadas con esta red en la zona de Bahía de Banderas.

El Gobierno estadounidense mantiene al CJNG bajo la clasificación de organización terrorista extranjera. Las nuevas acusaciones forman parte de una estrategia destinada a atacar sus mandos, fuentes de financiamiento y operaciones internacionales.

IO