Apagones en Quintana Roo: Fallas en el servicio afecta a comercios y obliga a activación de plantas de energía

Comercios del centro de José María Morelos activaron sus plantas de energía eléctrica luego de que la mañana de este miércoles se registrara una nueva falla en el suministro de energía, situación que afectó las actividades comerciales y el funcionamiento de equipos de refrigeración y ventilación.

En la zona centro, el servicio eléctrico se interrumpió por completo, mientras que en colonias como Guadalupe, Vicente Guerrero y San Antonio Tuk únicamente se presentó una baja de voltaje, lo que impidió el funcionamiento normal de refrigeradores, aires acondicionados y otros aparatos eléctricos.

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De acuerdo con habitantes, la noche anterior también se registró una disminución del voltaje durante aproximadamente dos horas, servicio que posteriormente fue restablecido; sin embargo, la mañana de este miércoles volvió a presentarse la misma problemática.

Según información recabada en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio, la falla se habría originado por el sobrecalentamiento de los equipos generadores, derivado del alto consumo de energía eléctrica.

Las afectaciones alcanzaron a comerciantes del mercado municipal. Una vendedora de jugos y licuados señaló que no pudo preparar sus productos debido a la falta de energía.

"Desde temprano no he podido vender mis jugos verdes porque no tengo cómo licuarlos", comentó.

Los comerciantes confiaron en que el suministro eléctrico sea restablecido a la brevedad para evitar mayores pérdidas económicas.

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Playa del Carmen

El fraccionamiento de Villas del Sol de Playa del Carmen con más de 20 mil habitantes enfrenta crisis de energía eléctrica, los habitantes señalan que por las noches se quedan sin el suministro, lo grave es que se están dañando sus equipos electrodomésticos, estamos pagando muy cara las tarifas y no hay el servicio, así denuncian los vecinos: Julio César Rodríguez, Juan José , María del Carmen González y Juan Carlos Torres.

No es justo que estemos pagando una tarifa excesivamente elevada y no tenemos el servicio, de 700 pesos que pagaba paso a 2 mil 500 comentó la señora Gabriela López.

Ante los constantes apagones que se ha estado presentando se quemó mi aire acondicionado, me sale más caro repararlo que comprar otro, el problema es que no hay dinero para adquirir otro debido a la precaria situación económica, agregó.

Por su parte Alejandra Cruz dijo que su bebé no puede dormir por las noches al quedarse sin el suministro de electricidad y no sabemos qué está pasando ya que estos apagones se está presentando todas las noches, refirió.