Crucero Carnival Breeze trae a más de 4 mil turistas extranjeros a Progreso

El arribo del crucero Carnival Breeze mantuvo ayer una intensa actividad turística en el malecón de Progreso, donde miles de pasajeros se sumaron a los visitantes locales que aprovecharon el clima soleado para acudir a las playas y consumir en restaurantes, comercios y establecimientos diversos.

De acuerdo con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la embarcación atracó a las 7:40 horas procedente de Cozumel, Quintana Roo, con 4 mil 704 pasajeros y mil 358 tripulantes a bordo. El zarpe fue programado para las 16:00 con destino a Galveston, Texas.

Desde las primeras horas del día comenzaron a llegar familias procedentes de Mérida y de otros municipios, mientras que, conforme avanzó la mañana, los pasajeros del crucero recorrieron el malecón, la zona de playa y diversos comercios. Otros visitantes optaron por realizar recorridos hacia la capital del estado y localidades cercanas.

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Prestadores de servicios señalaron que la combinación de los visitantes nacionales y extranjeros permitió mantener una importante afluencia durante la jornada. Restaurantes, comercios, artesanos y otros negocios reportaron movimiento constante, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando se concentró la mayor presencia de cruceristas.

Integrantes del sector turístico destacaron que la afluencia se ha mantenido estable durante las vacaciones de verano, lo que ha favorecido la actividad económica entre semana y durante los días de arribo de embarcaciones de pasajeros.

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Los visitantes del crucero comenzaron a regresar a la terminal marítima alrededor de las 15:00 horas para abordar la embarcación, mientras que las familias locales permanecieron en la zona turística hasta entrada la tarde.

Durante agosto se tiene programado el arribo de ocho cruceros al puerto de Progreso, entre ellos los buques Carnival Breeze, Carnival Valor e Islander, lo que mantiene expectativas favorables para el sector turístico del municipio.