Estados Unidos restringirá visas a extranjeros ligados con fraudes digitales y sextorsión

El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política global para negar o revocar visas a extranjeros responsables, cómplices o facilitadores de delitos cibernéticos que afecten a ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este jueves 23 de julio que la medida incluye a personas vinculadas con estafas digitales, fraudes de inversión y esquemas de sextorsión, modalidad de chantaje que utiliza amenazas de divulgar imágenes o contenido sexual privado.

Las restricciones también podrán alcanzar a familiares inmediatos de las personas involucradas, según las circunstancias de cada caso. Washington no difundió por ahora una lista de afectados ni precisó cuándo comenzará a aplicar las primeras sanciones migratorias.

¿A quiénes negará visas Estados Unidos por ciberdelitos?

La política se aplicará contra extranjeros que participen directamente en delitos cibernéticos o que proporcionen apoyo, recursos, infraestructura o facilidades para cometerlos.

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Rubio señaló que la decisión se tomó bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esa disposición permite declarar inadmisible a una persona cuando su entrada pueda tener consecuencias graves para la política exterior estadounidense.

El secretario afirmó que la administración de Donald Trump busca enviar un mensaje a quienes atacan a ciudadanos desde otros países: su participación en estas redes puede impedirles ingresar a Estados Unidos.

La medida no requiere necesariamente que exista una condena penal previa. Las autoridades consulares podrán valorar información de inteligencia y otros elementos para decidir si conceden, cancelan o rechazan una visa.

Estados Unidos apunta contra estafas digitales y sextorsión

Rubio sostuvo que grupos criminales transnacionales, muchos de ellos con vínculos chinos, operan centros de estafas desde los cuales engañan a personas mediante falsas inversiones, plataformas de criptomonedas y relaciones creadas por internet.

El Gobierno estadounidense calcula que estas operaciones causaron pérdidas de al menos 10 mil millones de dólares a sus ciudadanos durante 2024. Además, las redes suelen estar relacionadas con lavado de dinero, corrupción y trata de personas.

El FBI informó que las pérdidas reportadas por delitos en internet superaron los 16 mil millones de dólares durante 2024. Los fraudes de inversión con criptomonedas concentraron más de 6 mil 500 millones de dólares.

La nueva política también incluye los casos de sextorsión contra menores. En estos delitos, una persona obtiene o fabrica imágenes íntimas y exige dinero u otras acciones bajo la amenaza de difundirlas.

President Trump has made clear that his administration will take action to counter cybercrime, fraud, and predatory schemes against Americans. Today I am announcing a new policy that will restrict visas to foreign nationals responsible for or complicit in cybercrime and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 23, 2026

Washington combinará restricciones con sanciones y extradiciones

Estados Unidos indicó que las restricciones migratorias formarán parte de una estrategia más amplia contra las organizaciones dedicadas a los ciberdelitos.

El plan contempla procesos penales, sanciones económicas, decomiso de bienes, solicitudes de extradición y cooperación con autoridades de otros países.

Washington también busca identificar a quienes administran plataformas, cuentas financieras, servidores o centros de operación utilizados para cometer los fraudes. La política permitirá actuar no solo contra los autores directos, sino también contra personas que faciliten el funcionamiento de las redes criminales.

Rubio aseguró que el Gobierno estadounidense utilizará sus herramientas diplomáticas y judiciales para perseguir a quienes defrauden o extorsionen a sus ciudadanos desde el extranjero.

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