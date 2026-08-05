Quintana Roo se suma a la Jornada Nacional de Reforestación con siembra de especies nativas

Quintana Roo participará en la Jornada Nacional de Reforestación 2026, una iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca impulsar la recuperación de ecosistemas mediante la plantación de árboles en diferentes estados del país.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este próximo domingo 9 de agosto se llevará a cabo la primera Jornada Nacional de Reforestación, un esfuerzo coordinado que incluirá a los 32 estados, gobernadores, municipios y a la ciudadanía en general.

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La jornada ambiental de gran escala tiene una meta poco habitual: plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas en un solo día.

En Palacio Nacional, Columba López Gutiérrez, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) informó que esta jornada contempla reforestar 32 mil hectáreas en las 32 entidades del país: 621 municipios y mil 632 núcleos agrarios.

“Vamos a sembrar, tan solo ese día, vamos a plantar más de 6.6 millones de árboles y plantas, van a participar 235 mil 097 personas y vamos a hacer una siembra también con drones, los cuales aquí trajimos. Las semillas se les pone un sustrato, se les pone tierrita con ciertos fertilizantes, se protege muy bien para que, a la hora de caer a la tierra, puedan emerger con toda seguridad, algo también que nos protege es de que no se lo lleven las ardillitas o algunos animalitos del campo”, explicó.

En Nicolás Bravo y Caobas se plantarán especies nativas para restaurar áreas afectadas por incendios y degradación del suelo / Liza Vera

En la entidad, las actividades se llevarán a cabo el domingo 9 de agosto y serán encabezadas por la gobernadora Mara Lezama en las comunidades de Nicolás Bravo y Caobas, en el municipio de Othón P. Blanco.

Durante la jornada se plantarán especies nativas como ramón, caoba, ciricote y chacté viga, con el objetivo de restaurar áreas afectadas por incendios forestales, la pérdida de cobertura vegetal y la compactación del suelo.

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Las acciones contarán con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de dependencias federales y programas como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), CONAFOR, Sembrando Vida, CONANP, además del apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

De acuerdo con información de la SADER, Nicolás Bravo y Caobas forman parte de la cuenca hidrológica 33 Bahía de Chetumal y conservan un ecosistema de selva mediana baja, considerado estratégico para la conservación de la biodiversidad en el sur de Quintana Roo.