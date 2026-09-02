Así abatieron agentes del NYPD a la agresora de ejecutiva de Bank of America

Un ataque con cuchillos registrado en Times Square, Nueva York, dejó una mujer muerta y un hombre herido, mientras que la presunta agresora fue abatida por elementos de la Policía de Nueva York (NYPD) después de negarse a soltar las armas.

La mujer señalada como responsable fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens. De manera preliminar, las autoridades consideran que las agresiones fueron aleatorias y no provocadas, además de que hasta ahora no existen indicios de un vínculo con terrorismo ni de una relación previa entre la atacante y las víctimas.

¿Cómo ocurrió el ataque en Times Square?

De acuerdo con la reconstrucción inicial del NYPD, los hechos comenzaron alrededor de las 16:24 horas cerca de West 41st Street y la Séptima Avenida.

Un hombre de 68 años, que acababa de salir del Metro y esperaba para cruzar la calle junto con su esposa, fue atacado en el abdomen. Aproximadamente 20 segundos después, Cisneros habría avanzado por la avenida y apuñalado también en el abdomen a Erin Piacenti, de 32 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde Piacenti murió posteriormente.

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Policía abatió a la presunta agresora

Tras las agresiones, Cisneros continuó armada hasta que fue interceptada por policías cerca de una subestación del NYPD.

Los agentes le ordenaron durante varios minutos que soltara los cuchillos y utilizaron armas Taser sin conseguir detenerla. Cuando la mujer avanzó hacia los oficiales todavía armada, dos policías dispararon. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde murió.

El uso de la fuerza letal quedó bajo investigación y las autoridades revisarán las cámaras corporales de los agentes involucrados.

¿Quién era Erin Piacenti?

Erin Piacenti vivía en Chester, Nueva Jersey, y desarrollaba su carrera en los sectores jurídico y financiero. Se graduó de la Universidad de Pensilvania y posteriormente obtuvo su título en Derecho por la Fordham University School of Law.

🇺🇸🚨 Elle POIGNARDE 2 inconnus en 20 secondes à Times Square avant d'être ABATTUE par la police.



Lundi vers 16h26 à Times Square (New York), Pamela Cisneros, 49 ans, sort 2 couteaux d'un sac et attaque 2 inconnus en une vingtaine de secondes.



Elle poignarde un homme de 68 ans à… pic.twitter.com/s7nYcG2BsI — Cultination (@Cultination1) September 2, 2026

Trabajaba como vicepresidenta de Bank of America en un área relacionada con banca corporativa y de inversión. La institución expresó sus condolencias tras conocerse su muerte.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar qué llevó a Cisneros a cometer los ataques, ya que hasta ahora no se ha establecido públicamente un motivo.

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