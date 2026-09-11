JD Vance confronta a manifestante con bandera de México durante convención republicana en Dallas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, protagonizó este jueves un intercambio con un manifestante que interrumpió su discurso durante la convención de medio mandato del Partido Republicano en Dallas, Texas, mientras mostraba una bandera de México.

El episodio ocurrió en el American Airlines Center, donde dirigentes y candidatos republicanos se reunieron de cara a las elecciones de mitad de mandato.

“Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión”, respondió Vance al manifestante, de acuerdo con reportes de la prensa presente en el recinto.

¿Qué ocurrió con el manifestante que llevaba una bandera de México?

El hombre se encontraba en uno de los pasillos del centro de convenciones con una bandera tricolor cuando interrumpió la intervención del vicepresidente.

Vance continuó con su discurso y posteriormente calificó la bandera mostrada por el manifestante como un “símbolo de la extrema izquierda”. También sostuvo que, en su lugar, debía haberse exhibido la bandera de Estados Unidos.

Noticia Destacada ¿Qué es la Operación High Eagle que implementan México y EU en La Frontera? Embajador Johnson explica cómo funciona

El manifestante fue retirado del recinto por personal de seguridad y no se reportaron más incidentes relacionados con la protesta.

Vance usa el episodio para reforzar su discurso nacionalista

Tras la interrupción, el vicepresidente retomó su mensaje político y defendió una postura centrada en la identidad nacional estadounidense.

Vance presentó las elecciones de medio mandato como una disputa por el rumbo político del país y acusó a los demócratas de impulsar políticas que, desde su perspectiva, afectan a la familia, la seguridad, la economía y la identidad nacional.

También vinculó la inmigración irregular con la competencia por empleos y viviendas, uno de los temas centrales dentro de la agenda republicana.

Vice President JD Vance responds to a protester waving a Mexican flag: "My friend if you love Mexico so much, get your ass over there, I'll buy the plane ticket." pic.twitter.com/T1vTAC3LUV — CSPAN (@cspan) September 11, 2026

Republicanos buscan conservar el control del Congreso

La reunión en Dallas corresponde a la primera convención republicana organizada específicamente para una elección de medio mandato.

El encuentro se desarrolla mientras el Partido Republicano busca conservar sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.

En ese contexto, Vance utilizó su intervención para reforzar mensajes sobre inmigración, nacionalismo y control fronterizo, temas que forman parte de la estrategia republicana rumbo a los comicios de noviembre.

IO