¿Qué es la Operación High Eagle que implementan México y EU en La Frontera? Embajador Johnson explica cómo funciona

A través de una publicación realizada en su perfil oficial de X, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la operación High Eagle que encabezan ambos países para combatir el crimen organizado en la frontera.

Hace unos días, en la conferencia Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, destacó la colaboración que existe con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y confirmó que varios drones fueron derribados en la frontera norte de México.

“En el aspecto operativo, recordar que tenemos desplegados 10 elementos de la Guardia Nacional desde febrero del año pasado, como parte de la Operación Frontera Norte, más 3,000 elementos más del Ejército. ¿Qué es lo que se hace? Operaciones espejo, patrullajes a lo largo de la frontera, cada quien de su lado”.

“Y el tema de los drones ha existido también una coordinación muy buena, se comparte información. Lo que nos han dicho ellos es que son drones comerciales: más que nada los utilizan la gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, que por cierto ha disminuido bastante, un 96% en comparación con el año pasado”, aseguró el General.

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Por su parte, el Embajador Johnson también puntualizó que cada país realiza acciones pero dentro de su territorio, con el objetivo de que la población en ambos lados de la frontera esté resguardada y segura.

“A medida que las organizaciones criminales se adaptan, nosotros nos mantenemos un paso adelante. La Operación High Eagle une a Estados Unidos y México para detectar y neutralizar los drones que utilizan los delincuentes para facilitar el tráfico de drogas y la trata de personas a lo largo de nuestra frontera común”.

“Mediante la tecnología, la innovación y las operaciones coordinadas, en las que cada país actúa dentro de su propio territorio, estamos enfrentando amenazas en constante evolución y haciendo que nuestras comunidades sean más seguras”, escribió el diplomático.