EU e Irán avanzan en negociaciones en Suiza; acuerdan mecanismo de desescalada para Líbano

Estados Unidos e Irán concluyeron una nueva ronda de conversaciones en Suiza con avances iniciales para consolidar el fin de la guerra y reducir tensiones en Medio Oriente, aunque el proceso se desarrolló entre momentos de tensión diplomática y mensajes duros del presidente estadounidense Donald Trump.

Las negociaciones, mediadas por Qatar y Pakistán, comenzaron el domingo y se extendieron hasta el lunes. De acuerdo con los países facilitadores, ambas partes lograron “progreso alentador” y acordaron mantener conversaciones técnicas durante el resto de la semana.

Uno de los principales acuerdos fue la creación de una “célula de desescalada” para atender los combates en Líbano, donde Israel y Hezbolá han mantenido enfrentamientos en medio de la crisis regional.

¿Qué acordaron Estados Unidos e Irán en Suiza?

El comunicado conjunto de Qatar y Pakistán señaló que Washington y Teherán acordaron establecer una línea de comunicación para garantizar el paso seguro de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de energía.

También se planteó un mecanismo para sostener el alto al fuego en el sur de Líbano y evitar nuevos choques entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

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Aunque ni Israel ni Hezbolá forman parte directa del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, la tregua en territorio libanés se mantenía con cautela tras varios días sin ataques relevantes.

Tensiones por mensajes de Trump durante la negociación

La ronda diplomática tuvo momentos de fricción debido a declaraciones de Donald Trump contra Irán. Medios estatales iraníes reportaron incluso una interrupción en las conversaciones tras un mensaje del mandatario estadounidense.

Pese a ello, funcionarios estadounidenses aseguraron que las delegaciones permanecieron en contacto y que los trabajos continuaron con apoyo de los mediadores.

Programa nuclear iraní, otro punto clave

El acuerdo preliminar contempla un plazo de 60 días para definir el futuro del programa nuclear de Irán, bajo sospechas internacionales por su posible uso militar, acusación que Teherán niega.

🚨 JD Vance just torched the fake news narrative that Iranian negotiators were abandoning peace talks in Switzerland.



"Everyone said the Iranians were leaving" — then negotiators talked for NINE MORE HOURS.



Vance warns Americans not to trust every rumor coming from Iranian… — Stephen Gardner (@StephenGardnerX) June 22, 2026

Además del tema nuclear, las conversaciones incluyen asuntos complejos como activos iraníes congelados, seguridad regional y mecanismos de supervisión.

Por ahora, las delegaciones técnicas seguirán trabajando en Suiza, mientras la comunidad internacional observa si los primeros acuerdos logran sostener una reducción real de la tensión en Medio Oriente.

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