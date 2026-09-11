Alarma en Maxcanú: hallan muerto a hombre desaparecido; otra joven continúa sin ser localizada

Después de 24 días de búsqueda, un joven de 31 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 16 de agosto, fue localizado sin vida en una brecha que conduce a un rancho, en las inmediaciones de la colonia Pacachbinal del municipio de Maxcanú.

El ahora fallecido fue identificado como Carlos Catzín Kumul, quien fue visto por última vez con vida en la colonia San Román de esa población ubicada en el poniente del estado. Tras su desaparición, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda y se desplegaron acciones para tratar de localizarlo.

Fue la noche del miércoles cuando ocurrió el hallazgo y de acuerdo con información recabada, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, así que no es posible, por ahora, establecer la causa de la muerte. Se precisó que, contrario a versiones difundidas inicialmente, el cuerpo no estaba embolsado.

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La zona fue delimitada y asegurada por las autoridades policiacas, mientras personal de la FGE, en coordinación con agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI), adscritos al Departamento de Homicidios, llevó a cabo las primeras diligencias.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a las instalaciones de la FGE, en el Complejo de Seguridad de la SSP, ubicado en el kilómetro 46.5 del periférico poniente. Allí se le practicará la autopsia de rigor, con la que se determinará la causa exacta del deceso.

En Maxcanú, las autoridades ministeriales también mantienen abierta otra investigación por la desaparición de una joven identificada como Fernanda Monsserrat Perera Nah, quien fue reportada como extraviada el pasado 19 de agosto.

También buscan a una joven

El hallazgo del cuerpo del joven generó preocupación entre habitantes de Maxcanú y también fue relacionado en redes sociales con otro caso de la joven desaparecida también el 19 de agosto, mismo día del extravío de Carlos, y cuya búsqueda permanece activa mediante el Protocolo Alba.

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Circuló en redes sociales la versión de que la joven fue expareja del ahora fallecido; sin embargo, hasta ahora, esa relación y cualquier posible vínculo entre ambos casos no fue confirmado oficialmente por las autoridades. La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer lo que ocurrió y determinar si hay alguna relación entre las desapariciones.

Moserrat, de 24 años de edad, fue vista por última vez en el Centro de Maxcanú, vestía una sudadera de color negro sin estampados; short de mezclilla azul, sandalias negras lisas. Es de tez morena clara. Cara redonda, frente mediana, mentón tipo oval.

Cejas medianas tipo anguladas, ojos medianos y forma oval, iris color café oscuro. Nariz de tamaño mediana y recta; boca y labios medianos, orejas ovaladas de lóbulo separado. Cabello largo y lacio negro; complexión delgada, tiene dibujados diversos tatuajes en diferentes partes del cuerpo. La cédula de búsqueda, con folio CBPY/048/2026 lo emitió la Fiscalía al día siguiente del extravío.