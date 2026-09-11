Proceso electoral 2026-2027 en Quintana Roo: Se elegirán 169 cargos, incluida la gubernatura, diputaciones y autoridades municipales

El proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha en Quintana Roo, donde la ciudadanía elegirá un total de 169 cargos de elección popular, entre ellos la gubernatura, 25 diputaciones y autoridades de los 11 municipios del estado. De esta manera, la entidad se encamina hacia una de las jornadas más amplias de los últimos años.

En el ámbito estatal estarán en disputa la gubernatura, 25 diputaciones locales y los 139 cargos que integran los 11 Ayuntamientos: 11 presidencias municipales, 11 sindicaturas y 117 regidurías.

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A estos puestos se sumarán cuatro diputaciones federales de mayoría relativa, correspondientes a los cuatro distritos electorales federales de Quintana Roo. La contienda local tendrá, además, un elemento que incrementará su relevancia política: será la primera elección ordinaria para renovar la Gubernatura desde el 2022. El Instituto Electoral de Quintana Roo mantiene en su estructura electoral 15 distritos locales, mientras que la entidad cuenta con 11 municipios.

A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral ya trabaja en la planeación del Proceso Electoral 2026-2027, que contemplará la renovación de la Cámara de Diputados. El organismo ha señalado que la jornada electoral se llevará a cabo el 6 de junio del 2027. De esta forma, Quintana Roo llegará a ese año con una boleta que concentrará la disputa por el Ejecutivo estatal, el Congreso local, los gobiernos municipales y la representación federal.

La cifra de 169 cargos resulta de sumar uno de gubernatura, 25 diputaciones locales, 139 integrantes de los Ayuntamientos y cuatro diputaciones federales de mayoría relativa.

El Ieqroo también cuenta con información histórica, cartografía electoral y cortes del padrón y la lista nominal, elementos que permitirán dimensionar durante los próximos meses el tamaño del electorado que participará en la contienda.

Inicia el proceso

El INE inició ayer formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con la mira puesta en la jornada del 6 de junio del 2027. En Quintana Roo, como parte de las acciones destinadas a facilitar los trámites de la ciudadanía, durante los días 9 y 10 de septiembre se instaló un módulo del INE en las instalaciones del Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación (IMDAI), donde se llevaron a cabo procedimientos de inscripción, actualización, reposición y renovación de la credencial para votar.

Aunque no se proporcionaron cifras sobre el número de personas atendidas en este módulo, su instalación se produjo precisamente al inicio formal del proceso electoral, cuando se intensifican las actividades relacionadas con la actualización del padrón y la lista nominal.

Durante un sondeo realizado en el IMDAI, se observó que una de las principales inquietudes fue la próxima caducidad de algunas credenciales. Ciudadanos señalaron que sus identificaciones vencen en diciembre de 2026 y buscaban conocer cuándo y cómo renovarlas. También llamó la atención la presencia de jóvenes y padres de familia que acudieron para preguntar sobre el trámite de quienes cumplirán 18 años durante este año y conocer si ya podían iniciar el procedimiento para obtener su mica.

“Vine porque mi credencial vence en diciembre y prefiero hacer el trámite con tiempo”, comentó una de las personas consultadas. Otra ciudadana explicó que acudió principalmente para conocer los requisitos y evitar dejar la renovación para el último momento: “Quiero saber si tengo que actualizarla ya o hasta que esté vencida”.

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Entre los jóvenes, la inquietud fue distinta. “Voy a cumplir 18 este año y quería saber si ya puedo sacar mi credencial”, comentó uno de los asistentes. Un padre de familia señaló que acompañó a su hijo precisamente para conocer los plazos del trámite: “Queremos saber desde cuándo puede solicitarla y qué documentos necesita”. Una joven que también acudió al módulo coincidió en que existe interés por conocer el procedimiento antes de alcanzar la mayoría de edad: “Preferí preguntar desde ahora para no tener problemas después”.

El INE también confirmó la continuidad del Voto Anticipado para el proceso electoral concurrente 2026-2027, dirigido a personas que, debido a impedimentos físicos, no puedan acudir a un Módulo de Atención Ciudadana, así como a sus cuidadoras primarias. Esta modalidad permitirá que quienes cumplan con los requisitos puedan emitir su voto desde su domicilio antes del 6 de junio de 2027 y participar en la elección de los cargos federales y locales que correspondan. El organismo señaló que mantener este mecanismo tiene como objetivo garantizar el derecho al sufragio bajo los principios de máxima protección, progresividad y no regresividad, evitando que las barreras físicas impidan la participación electoral.