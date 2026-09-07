Segundo Simulacro Nacional 2026: será el 19 de septiembre con sismo hipotético de magnitud 7.7

El Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de los ejercicios de preparación y prevención coordinados por las autoridades de Protección Civil.

Uno de los principales escenarios hipotéticos corresponde a la zona centro del país, donde se simulará un sismo de magnitud 7.7, con epicentro localizado a 15 kilómetros al suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

El ejercicio busca reforzar los protocolos de actuación y recordar a la población qué hacer antes, durante y después de un movimiento sísmico.

¿Qué estados participarán en el simulacro por sismo de magnitud 7.7?

Para el escenario de la zona centro participarán Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

El simulacro permitirá poner a prueba mecanismos de evacuación, comunicación y respuesta institucional ante una emergencia de gran magnitud.

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¿A qué hora comenzará el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Las actividades digitales del Servicio Sismológico Nacional (SSN) comenzarán a las 11:50 horas, cuando se difundirán mensajes sobre los distintos escenarios hipotéticos bajo la etiqueta #2doSimulacroNacional2026.

A las 12:00 horas se publicarán los mapas con los epicentros simulados y las características de los eventos.

Posteriormente, a las 12:15 horas, el SSN compartirá un reporte especial correspondiente a uno de los escenarios contemplados en el ejercicio.

¿Son reales los sismos que publicará el SSN durante el simulacro?

No. El Servicio Sismológico Nacional especificará en sus publicaciones que se trata de escenarios hipotéticos utilizados exclusivamente para el simulacro.

Esto busca evitar confusiones entre la población cuando aparezcan mapas, magnitudes y datos de epicentros en las plataformas oficiales.

En las actividades del #2doSimulacroNacional2026 del 19 de septiembre a las 12:00 pm, las redes sociales del SSN funcionarán de manera normal, reportando las características de cualquier evento sísmico ocurrido en nuestro país.

Mas información en:https://t.co/fMc4KZ8Alw pic.twitter.com/pEQQm8RVM5 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 7, 2026

¿Quién activa la alerta sísmica en México?

El organismo encargado de emitir la alerta sísmica es el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.

En la Ciudad de México, las fallas en altavoces o cámaras utilizadas para difundir la alerta pueden reportarse a través de Locatel o del Sistema Unificado de Atención Ciudadana.

IO