EU hunde estación flotante ligada a Los Choneros durante operativo antidrogas en el Pacífico

Estados Unidos interceptó y posteriormente hundió una estación flotante de reabastecimiento que, según el Comando Sur, era utilizada para apoyar operaciones de narcotráfico en el Pacífico oriental y tenía vínculos con la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

La operación fue realizada el 16 de septiembre por fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos.

Antes de hundir la embarcación, los militares retiraron a las personas que se encontraban a bordo y las transfirieron a las autoridades de Ecuador. El Comando Sur no reportó personas muertas durante esta intervención.

¿Qué informó Estados Unidos sobre la embarcación?

El Comando Sur aseguró que información de inteligencia confirmó la relación de la embarcación con Los Choneros, grupo criminal con origen en Ecuador.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas estaciones flotantes forman parte de redes logísticas utilizadas para abastecer de combustible a embarcaciones involucradas en el traslado de drogas por rutas marítimas.

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Después de retirar a la tripulación e inspeccionar la nave, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundirla.

EU mantiene operativos contra redes de narcotráfico en el Pacífico

La acción forma parte de una serie de interdicciones contra embarcaciones que Washington identifica como puntos de apoyo para el narcotráfico en alta mar.

El Comando Sur había informado de operaciones similares durante agosto y septiembre, varias de ellas también relacionadas con Los Choneros.

On Sept. 16, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/qL9ia7Ccyc — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2026

A diferencia de otras acciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, esta operación concluyó con la evacuación de todas las personas a bordo antes de la destrucción del buque.

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, señaló que Estados Unidos mantendrá la coordinación con Ecuador para desarticular redes logísticas que, de acuerdo con Washington, facilitan el tráfico marítimo de drogas en el hemisferio.

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