Solo 46.2% de los policías estatales de Quintana Roo cuenta con el Certificado Único Policial

Únicamente el 46.2 por ciento de los uniformados de las corporaciones estatales de Quintana Roo cuenta con el Certificado Único Policial (CUP), documento que acredita que los elementos tienen la formación, los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar su cargo, además de haber cumplido con evaluaciones de control de confianza, competencias y desempeño.

El porcentaje estatal se encuentra 24 puntos por debajo del promedio nacional, de 70.2 por ciento, de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Tres elementos entrevistados, cuyos nombres se mantienen en el anonimato, indicaron que los exámenes de control y confianza se realizan cada tres años, aunque consideran que no son útiles y que únicamente sirven como argumento para dar de baja a integrantes de la corporación. Según uno de ellos, estas pruebas serían anticonstitucionales debido a que carecerían de fundamento legal para su aplicación.

“La cosa no es pareja porque solamente mandan a la tropa a los exámenes, pero a los mandos, dígase coordinadores, subdirectores, directores y secretarios, esos son excluidos de dichas evaluaciones”, aseveró otro elemento.

“De la misma forma manejan los demás exámenes. Si realmente quieren evaluar la confianza y la preparación de los policías, deberían aplicarse parejo, desde la tropa hasta los mandos”, agregó.

Policías estatales de Quintana Roo / Rodolfo Flores

El Inegi reportó que 78.8 por ciento del personal de Quintana Roo obligado a presentar evaluaciones de control de confianza contaba con una prueba aprobatoria vigente al cierre del 2025. La proporción fue superior a la registrada a nivel nacional, que alcanzó 68.6 por ciento.

Sin embargo, este resultado no significa que toda la fuerza policial se encuentre certificada. El control de confianza y el Certificado Único Policial corresponden a procesos distintos, ya que para obtener el CUP también deben acreditarse la formación inicial, las competencias básicas o profesionales y la evaluación del desempeño.

En otras palabras, que un agente tenga vigente y aprobada su evaluación de control de confianza no significa que ya cuente con la certificación integral.

El dato que contrasta con este resultado es que solamente 46.2 por ciento del personal de las corporaciones policiales estatales de Quintana Roo contaba con el Certificado Único Policial, frente a 70.2 por ciento a nivel nacional.

Además, 5.5 por ciento del personal quintanarroense había aprobado las evaluaciones, pero estas ya no se encontraban vigentes. Otro 4.9 por ciento contaba con una valoración vigente con resultado no aprobatorio. El 8.8% de los elementos reportados en Quintana Roo no tenía evaluación, de acuerdo con la clasificación del censo.

A nivel nacional, 7.2 por ciento tenía una valoración aprobatoria, pero no vigente; 4.3 por ciento contaba con un resultado vigente no aprobatorio y 4.9 por ciento no había sido evaluado.

Por su parte, algunos ciudadanos consideraron que los controles deben aplicarse a todos los integrantes de las corporaciones. “Yo sí considero importante que los policías pasen por exámenes de control y confianza. Tienen una responsabilidad muy grande y necesitamos saber que las personas encargadas de nuestra seguridad son confiables, pero que se les haga a todos”, indicó Rafael Palacios.

“Los controles son necesarios porque un policía tiene acceso a información, armas y muchas situaciones delicadas. Si existen mecanismos para revisar su desempeño y su confiabilidad, deberían mantenerse y aplicarse de manera transparente”, dijo Rosa María Morales.

Si bien los resultados colocan a Quintana Roo por encima de la media nacional en cuanto a evaluaciones aprobatorias vigentes, el estado mantiene un rezago considerable en la certificación integral de sus policías.

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Quintana Roo tiene una tasa de 1.5 policías estatales por cada mil habitantes, superior al promedio nacional de uno por cada mil; sin embargo, menos de la mitad de los elementos cuenta con el Certificado.

Por otro lado, 53.9 por ciento del personal policial en el país desempeña funciones de prevención, mientras que 15.7 realiza labores de reacción, 8.9 de proximidad social y 2.8 de investigación. En Quintana Roo, los porcentajes reportados fueron de apenas 1.2 en prevención, 1.4 en reacción, 2.6 en proximidad social y 1.3 en investigación.

El propio Inegi advierte que estas funciones no son excluyentes, por lo que una persona podía desempeñar más de una actividad. Por ello, los porcentajes no significan que el resto de los policías permanezca sin funciones, pero sí muestran una distribución reportada que contrasta ampliamente con el comportamiento nacional.