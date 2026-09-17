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Mujer da a luz a una niña en su domicilio del fraccionamiento Alameda en Kanasín

La mujer dio a luz mediante parto normal antes de que llegaran los cuerpos de emergencia; madre y bebé fueron valoradas y posteriormente trasladadas al Centro Materno Infantil.

Por Redacción Por Esto!

17 de sept de 2026

1 min

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Mujer entra en labor de parto y da a luz en su domicilio de Kanasín durante la madrugada
Mujer entra en labor de parto y da a luz en su domicilio de Kanasín durante la madrugada / Especial

Una mujer dio a luz a una niña durante las primeras horas de este jueves en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Alameda, en Kanasín, donde paramédicos de la Policía Municipal acudieron para brindar atención de emergencia a la madre y la recién nacida.

De acuerdo con el parte oficial, el reporte se recibió poco antes de las 3:00 de la madrugada, por lo que los paramédicos se trasladaron hasta el domicilio señalado para atender a una mujer identificada como Daniela Lilian T.C., quien acababa de tener a su bebé mediante un parto normal.

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A su llegada, los elementos de emergencia procedieron a brindar apoyo médico a la madre y la recién nacida. Entre las primeras acciones realizadas estuvo el corte del cordón umbilical, además de proporcionar cuidados para mantener la temperatura corporal de la bebé y colocarla en condiciones adecuadas de abrigo.

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Luego de realizar una valoración inicial, los paramédicos confirmaron que la madre y la recién nacida presentaban signos vitales estables, por lo que ambas fueron trasladadas al Centro Materno Infantil para continuar con la atención médica correspondiente.

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