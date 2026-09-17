Gobierno federal proyecta 647 mil millones de pesos para carreteras y puentes: estos son los avances

El Gobierno federal presentó este jueves 17 de septiembre los avances en materia de infraestructura carretera, puentes y autopistas como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la administración contempla intervenir cerca de 11 mil 400 kilómetros de caminos y carreteras, con una inversión total estimada en 647 mil millones de pesos al sumar los proyectos de la SICT y Banobras.

El funcionario explicó que, hasta ahora, existen alrededor de mil 800 kilómetros concluidos y otros 4 mil 223 kilómetros en proceso, dentro de un programa que incluye caminos prioritarios, puentes, distribuidores viales, autopistas y caminos artesanales.

¿Cuántas carreteras y caminos construirá la SICT?

Esteva detalló que tan solo en caminos prioritarios la administración prevé construir 3 mil 161 kilómetros, con una inversión de 154 mil millones de pesos.

Entre los proyectos destacados se encuentran el eje Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la carretera Guaymas-Chihuahua, Cuautla-Tlapa, Palenque-Ocosingo y el corredor Salina Cruz-Lázaro Cárdenas.

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La SICT también reportó avances en obras como la carretera Ignacio-Tayoltita, que redujo un trayecto de alrededor de 10 horas a una hora y media, así como en proyectos que conectan Sonora, Chihuahua, Morelos, Puebla, Guerrero, Chiapas y otros estados.

En materia de puentes y distribuidores, el programa 2025-2030 contempla una inversión de 25 mil millones de pesos y 24 obras principales, de las cuales 10 ya están concluidas y 11 permanecen en proceso.

#MañaneraDelPueblo. Informa Jesús Esteva, de la @SICTmx sobre el avance de la construcción de 3, 161 caminos y carreteras prioritarias en el sexenio, con una inversión total de 154 mil 616 mdp. pic.twitter.com/V4PPRSVYL3 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 17, 2026

Banobras contempla 19 proyectos y más de 300 mil empleos

Por su parte, el director de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó que el organismo trabaja en 19 proyectos carreteros, de los cuales 14 ya fueron aprobados y cinco permanecen en análisis.

La inversión estimada asciende a 213 mil 868 millones de pesos, con una previsión de alrededor de 177 mil empleos directos y 144 mil indirectos.

Mendoza explicó que los nuevos esquemas se desarrollarán mediante inversión mixta, con participación privada pero sin ceder totalmente las concesiones del Estado.

#MañaneraDelPueblo. Informa @Banobras_mx sobre 19 proyectos de inversión en 1,800 kilómetros con una inversión estimada de 213 mil mdp de forma mixta, entre inversión pública y privada. pic.twitter.com/j9NrEneUjT — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 17, 2026

Entre los corredores prioritarios mencionó el Corredor del Golfo, la Ruta 57, conexiones hacia Tuxpan, proyectos en Baja California y nuevos cruces fronterizos en Piedras Negras y Nuevo Laredo.

El Gobierno federal sostiene que estas obras buscan reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad logística, disminuir costos y ampliar la red carretera durante el resto del sexenio.

IO