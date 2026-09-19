Groenlandia asegura que acuerdo con EU respeta su soberanía tras presión de Trump

El Gobierno de Groenlandia aseguró este sábado que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos y Dinamarca mantiene el reconocimiento de su soberanía, su integridad territorial y el derecho de su población a decidir su futuro.

El presidente del gobierno autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, señaló que el pacto representa un avance en materia de seguridad y también puede contribuir al desarrollo de la isla, territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Groenlandia destaca su derecho a la autodeterminación

Nielsen sostuvo que el acuerdo incorpora la posición que Groenlandia ha defendido durante las negociaciones y reconoce los derechos de sus habitantes conforme al derecho internacional.

En la misma línea, el ministro de Exteriores groenlandés, Múte B. Egede, destacó que el documento contempla expresamente el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

Las declaraciones se producen después de meses de presión por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha planteado públicamente la importancia estratégica de Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos.

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Trump anuncia una mayor presencia de EU en Groenlandia

Trump informó que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que permitirá a Washington asumir responsabilidades permanentes relacionadas con la seguridad del territorio ártico.

El mandatario estadounidense describió el pacto como un acuerdo de duración indefinida y afirmó que su gobierno comenzará a trabajar en el desarrollo de una mayor presencia militar en la isla.

Trump también señaló que Estados Unidos colaborará con los habitantes de Groenlandia en la construcción y desarrollo de instalaciones vinculadas con esa presencia.

Estas declaraciones han generado especial atención debido a que durante el último año el presidente estadounidense ha insistido en que Groenlandia es estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El acuerdo todavía debe ser firmado y aprobado

Aunque Trump presentó el pacto como un acuerdo alcanzado, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia aclararon que los tres participantes esperan formalizarlo durante la próxima semana, coincidiendo con las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, el documento deberá superar los procedimientos parlamentarios correspondientes antes de entrar en vigor.

Por ello, el anuncio político no implica todavía que todas las disposiciones del acuerdo sean jurídicamente aplicables.

Trump Secures Permanent Military Foothold in Greenland Deal: The new agreement builds on that relationship while further restricting potential Chinese and Russian influence on the island.



Source https://t.co/o9g1PbTKio — American Greatness (@theamgreatness) September 19, 2026

Seguridad en el Ártico, el eje de las negociaciones

La negociación se desarrolló en un contexto de creciente interés internacional por la seguridad del Ártico.

Las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca se redujeron parcialmente después de que, a finales de febrero, se anunciara un preacuerdo con la OTAN destinado a reforzar la seguridad en esa región.

Posteriormente comenzó a trabajar un grupo de alto nivel integrado por las partes involucradas, cuyos encuentros derivaron en el acuerdo anunciado esta semana.

Para Groenlandia, uno de los puntos centrales es que cualquier cooperación en materia de seguridad se desarrolle sin poner en duda su integridad territorial ni el derecho de su población a la autodeterminación.

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