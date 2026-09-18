Trump anuncia acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para ampliar control de seguridad de EU en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 18 de septiembre que su gobierno alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según afirmó, otorgará a Washington capacidad permanente para atender sus necesidades de seguridad en la isla ártica.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que el entendimiento permitirá a Estados Unidos actuar en Groenlandia para proteger tanto al territorio como a su propio país y sostuvo que el acuerdo no implicará costos para Washington.

El mandatario calificó el pacto como un acuerdo de duración indefinida y adelantó que Estados Unidos comenzará a desarrollar una mayor presencia militar en zonas de Groenlandia.

Hasta el momento de esta publicación, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia no habían difundido en sus sitios oficiales un comunicado que detallara un acuerdo con los alcances descritos por Trump. Días antes, Copenhague había reiterado su disposición a ampliar la cooperación con Estados Unidos en seguridad y defensa del Ártico, pero dentro del respeto a la soberanía danesa y groenlandesa.

¿Qué anunció Trump sobre Groenlandia?

De acuerdo con el mensaje presidencial, Estados Unidos tendría capacidad para impedir que países considerados adversarios instalen bases militares, mantengan presencia armada o realicen determinadas inversiones estratégicas en Groenlandia sin autorización estadounidense.

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Trump afirmó también que ordenará iniciar el desarrollo de una “gran presencia militar” estadounidense en la isla y que los proyectos se realizarán en coordinación con la población y las autoridades locales.

El mandatario ha defendido desde meses atrás que Groenlandia tiene una importancia estratégica para la seguridad estadounidense debido a su ubicación en el Ártico y a la actividad de Rusia y China en la región.

Estados Unidos ya mantiene presencia militar en territorio groenlandés bajo el acuerdo de defensa firmado con Dinamarca en 1951, posteriormente actualizado. En enero, los gobiernos europeos recordaron que Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca y que las decisiones sobre su futuro corresponden a Dinamarca y a los propios groenlandeses.

Groenlandia y Dinamarca habían defendido su soberanía

El anuncio ocurre después de meses de tensiones provocadas por las declaraciones de Trump sobre la posibilidad de obtener un mayor control estadounidense sobre Groenlandia.

Apenas el 7 de septiembre, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que Dinamarca busca una cooperación más estrecha con Estados Unidos en materia de defensa, pero también recalcó que el Reino de Dinamarca es un Estado soberano y que la seguridad regional debe coordinarse con aliados europeos y de la OTAN.

Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y posee amplias competencias de autogobierno. Su marco jurídico reconoce además el derecho de la población groenlandesa a decidir sobre una eventual independencia.

Por ello, los alcances concretos y las implicaciones jurídicas del acuerdo anunciado por Trump dependerán de los documentos que publiquen las partes y de la confirmación oficial de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia.

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