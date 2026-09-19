Explosiones sacuden Riad: incendio cerca del aeropuerto activa alerta aérea en Arabia Saudita

Dos fuertes explosiones despertaron durante la madrugada del sábado a habitantes de Riad, capital de Arabia Saudita, donde las autoridades activaron una alerta aérea ante una posible amenaza en el espacio aéreo de la ciudad.

La situación generó además afectaciones en el aeropuerto internacional de Riad. Durante las primeras horas de la mañana se registraron vuelos retrasados y cancelados, aunque el movimiento aéreo recuperó posteriormente su funcionamiento habitual.

Periodistas constataron la presencia de una densa columna de humo negro y llamas en las inmediaciones de la terminal aérea. Un depósito perteneciente a la petrolera estatal Saudi Aramco se encontraba en llamas mientras equipos de emergencia trabajaban para controlar el incendio.

Alerta aérea provoca temor entre habitantes de Riad

Poco antes de las explosiones, los habitantes de la capital recibieron un mensaje en sus teléfonos en el que se advertía sobre una amenaza aérea y se les solicitaba permanecer dentro de sus viviendas.

El aviso fue emitido cerca de las 03:00 horas locales. Algunos residentes describieron momentos de angustia al escuchar las detonaciones y sentir cómo vibraban las ventanas de sus hogares.

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Uno de los testimonios recogidos señaló que la situación resultó especialmente preocupante porque la señal que indicaba el fin de la alerta no llegó de inmediato.

Hasta el momento, las autoridades sauditas no habían ofrecido información oficial sobre el origen de las explosiones. Los hutíes tampoco habían reivindicado ninguna operación relacionada con el incidente.

Conflicto en Yemen eleva la tensión con Arabia Saudita

El episodio ocurre en un contexto de renovada confrontación entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudita.

Los hutíes, movimiento armado que mantiene el control de amplias zonas de Yemen y cuenta con respaldo de Irán, han incrementado sus acciones contra objetivos vinculados con Arabia Saudita.

En días recientes, Riad acusó al grupo de haber atacado La Meca, aunque los hutíes rechazaron públicamente esa acusación.

Hasta ahora, buena parte de los ataques se había concentrado en instalaciones petroleras y posiciones militares ubicadas en el sur de Arabia Saudita y en la zona del mar Rojo. La alerta registrada en Riad representa una nueva preocupación por la posibilidad de que la confrontación alcance áreas más alejadas del frente tradicional.

Escalada en Yemen genera preocupación internacional

El conflicto yemení comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y posteriormente ampliaron su control territorial. En marzo de 2015, Arabia Saudita encabezó una intervención militar en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente.

Aunque en 2022 se alcanzó una tregua que redujo significativamente los enfrentamientos, la situación volvió a deteriorarse en los últimos meses.

Fiamme all'aeroporto di Riad | Houthi:”Non siamo in guerra con l'Italia”.A Teheran la corsa delle donne senza velo.

Trump conferma contatti con gli Houthi per possibile accordo. Wp: Pentagono ha nascosto numero dei militari Usa morti, Hegseth: "Falsità". pic.twitter.com/kLG6W70Exv — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) September 19, 2026

La nueva escalada también tiene implicaciones para el comercio marítimo internacional debido a la importancia estratégica del estrecho de Bab el Mandeb, vía de conexión entre el mar Rojo y el océano Índico.

La violencia reciente ha provocado desplazamientos de población. Naciones Unidas estima que más de 112 mil personas han abandonado sus hogares desde la reanudación de los combates, mientras que cerca de 3 mil personas han emprendido la ruta marítima hacia Yibuti.

Analistas citados por AFP consideran que Arabia Saudita y los hutíes se encuentran ante una dinámica de escalada que podría aumentar la presión para buscar nuevamente una salida mediante negociaciones.

Con información de AFP

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